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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

貝齒護苗關懷無限　擴大照顧攜子入監子女

▲▼貝齒護苗成果展。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會在桃園女子監獄辦理貝齒護苗計畫，提供攜子入監的收容人子女口腔診療、保健服務等。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

臺灣更生保護會於110年5月起於桃園女子監獄辦理貝齒護苗試行計畫，提供攜子入監的收容人子女口腔診療、保健服務，此外，還提供牛奶、營養副食品、童裝和急診掛號等資源。本項試行計畫迴響熱烈，因此更生保護會於110年12月20日在桃園女子監獄辦理「貝齒護苗 關愛無限」成果展，未來更將擴大照顧臺中及高雄女子監獄的嬰幼兒。

考量疫情瞬息萬變，本次「貝齒護苗 關愛無限」成果展採視訊連線辦理，開場由桃園女監收容人與孩子們於戒護區帶來精彩的親子刷牙舞曲，唱唱跳跳相當歡樂。

矯正署與桃園女監對攜子入監子女的照顧投入很大心力，聘請全職專任保育員，並開辦親子教育課程、幼兒專科門診，以及結合社區提供玩具、幼兒健檢及定期疫苗施打、過年送新衣、1歲6月以上幼童每月監外戶外教學、2歲以上幼童日間外出就學等，讓孩子能持續和社區接觸，有健全的人格發展。

活動中，法務部長蔡清祥致詞時表示，法務部推出「援助家庭」政策，主要協助解決收容人及更生人家庭困難，讓家庭成為支持的力量。「貝齒護苗」精神在於協助整個家庭，藉由親情的力量，讓受刑人悛悔向上，希望社會大眾給他們機會、接納他們，協助他們過正常生活，讓他們有機會回到社會並貢獻自己專長。

為落實貫穿式司法保護，更生保護會從監獄內的關懷到出監後的協助，身兼臺灣更生保護會董事長的高檢署邢泰釗檢察長表示，貝齒護苗計畫透過專業牙醫師，定期入監保健嬰幼兒的牙齒，同時也提供貧寒受刑人嬰幼兒物資補助，減緩其經濟壓力。在監的小朋友是國家未來的主人翁，我們希望他們有一個健康的身體及健全的身心，將來能順利融入社會，帶給社會正向發展。（本文轉載自臺灣更生保護會2022年1月《甦活人生電子報》

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