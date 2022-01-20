高檢署揭牌文化藝廊　推展更生藝術創作

▲高檢署創設文化藝廊，展出更生人藝術創作。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

臺灣高等檢察署近日完成第一辦公室簡報室整修，並於簡報室外創設文化藝廊，於2021年12月21日舉行揭牌暨更生人作品展覽開幕典禮。法務部蔡清祥部長、最高檢察署江惠民檢察總長、法務部張斗輝常務次長、臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會邢泰釗董事長、法務部保護司黃玉垣司長、矯正署許金標副署長、藝術界大師黃映蒲及知名銅雕大師吳宗霖老師皆蒞臨會場共同揭幕，鼓勵更生人投入藝術創作。

邢泰釗檢察長為了鼓勵更生藝術家，將二樓簡報室走廊空間創設為文化藝廊，並展出更生人之作品，藉以陶冶、療癒身心靈，也讓原本嚴肅的辦公場所，呈現新氣象。首展為臺中監獄「才藝舍坊」學員的創作，包括「風、調、雨、順四大天王」、「養心」、「叢林」等畫作，其中「風、調、雨、順四大天王」作者劉士羣創作全程皆雙膝跪地，恭敬誠心完成畫作，創作初心盼上天垂憐人間、庇佑眾生離苦得樂，健康平安，在疫情期間深具意義。

劉士羣為雕塑心靈之美技訓班學員，自102年起參加國內比賽獲獎達35次，作品受邀至法務部、法務部矯正署及臺中港區藝術中心進行聯展，深獲好評。

此外，本次亦同時展出臺灣更生保護會臺北分會與臺北監獄共同合辦的「銅雕技訓班」之銅雕作品，推展更生人作品，鼓勵更生人創作。（本文轉載自臺灣更生保護會2022年1月《甦活人生電子報》）