新北電子廠開工爆移工確診！陳時中：尚未列案號　同宿舍召回採檢

記者洪巧藍／台北報導
新北市9日傳出新增1例本土個案，為軟板廠嘉聯益之員工。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日證實，新北電子廠開工當天一名移工出現症狀，檢驗陽性，尚未列入案號，新北疫調中，同宿舍正召回採檢。
新北市衛生局證實，樹林某電子廠通報一名外籍移工採檢陽性，相關疫調匡列採檢作業正進行中；軟板廠嘉聯益（6153）今天下午發布重訊指出，公司於上午接獲衛生單位通報1名外籍同仁確診感染新冠狀病毒，此外籍同仁之工作場所為樹林廠2樓員工，因此樹林廠中午停工清消。
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記者洪巧藍／台北報導
新北市9日傳出新增1例本土個案，為軟板廠嘉聯益之員工。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日證實，新北電子廠開工當天一名移工出現症狀，檢驗陽性，尚未列入案號，新北疫調中，同宿舍正召回採檢。
新北市衛生局證實，樹林某電子廠通報一名外籍移工採檢陽性，相關疫調匡列採檢作業正進行中；軟板廠嘉聯益（6153）今天下午發布重訊指出，公司於上午接獲衛生單位通報1名外籍同仁確診感染新冠狀病毒，此外籍同仁之工作場所為樹林廠2樓員工，因此樹林廠中午停工清消。
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