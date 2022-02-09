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用行動挺菜農　黃偉哲號召企業團體認購高麗菜做公益

▲台南市長黃偉哲體恤農民辛苦，發起用行動挺菜農認購活動，邀請企業及團體一起認購高麗菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲體恤農民辛苦，發起用行動挺菜農認購活動，邀請企業及團體一起認購高麗菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年因天氣暖和，高麗菜盛產價跌，台南市長黃偉哲體恤農民辛苦，發起用行動挺菜農認購活動，邀請企業及團體一起認購高麗菜，9日社會局特別在柳營區重興宮前農地舉辦捐贈儀式，總計近5千顆高麗菜，將轉贈給台南市弱勢老人、身障及兒少等社褔團體，除關懷弱勢也分享農民辛苦栽種成果。

黃偉哲市長強調，為避免影響到整體的蔬菜價格，這是暫時的方式，希望未來農民亦能配合預警機制，才能避免遭受嚴重的損失。

▲台南市長黃偉哲體恤農民辛苦，發起用行動挺菜農認購活動，邀請企業及團體一起認購高麗菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

9日捐贈儀式，受贈機構包括衛生福利部台南教養院、台南市私立菩提林教養院、美安老人養護中心及泰安老人養護中心、官田老人養護中心、白河區永安社區照顧關懷據點及大林社區照顧關懷據點等單位長官，均蒞臨現場，感謝市府的發起及民進黨臺南市黨部的共襄盛舉，不僅認購高麗菜解決盛產問題，也造福本市社福團體，為弱勢民眾加菜、營養加分。

▲台南市長黃偉哲體恤農民辛苦，發起用行動挺菜農認購活動，邀請企業及團體一起認購高麗菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，高麗菜營養相當豐富，也是台灣人家喻戶曉的好食材，最近因天氣穩定，高麗菜不僅品質佳且價格實惠，更是品嚐的好時機。但農產品因深受氣候影響，保存期限又短，黃偉哲呼籲民眾踴躍購買，一同吃當季，食在地，他並邀請各企業團體以實際認購行動關懷與支持農民。

黃偉哲也強調，為維持產銷平衡，目前因春耕馬上要開始，希望這些蔬菜不要再進入市場，已請農業局與社會局配合，把這些蔬菜有效的去化掉，也呼籲農民千萬不要再用免費送蔬菜的方式，因為免費送蔬菜讓民眾來領，市場的價格一定崩盤，這是很不好的方式。另外，也呼籲農民未來能配合政府的預警機制，才能避免遭受嚴重的損失。

▲台南市長黃偉哲體恤農民辛苦，發起用行動挺菜農認購活動，邀請企業及團體一起認購高麗菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長陳榮枝表示，本次受贈之高麗菜將由社會局分送給南市老人、兒少、身障、街友服務等社福機構與團體共128個，另外由社會局12區社會福利服務中心轉送給弱勢家戶，以及139個照顧關懷據點共餐加菜。

陳榮枝局長指出，南市府除了各項福利津貼外，積極運用社會資源連結，凝聚善心資源及社區力量建置「實物愛心銀行」，使弱勢民眾及家庭能獲得民生物資，滿足基本生活所需，呼籲社會大眾共同一起關懷弱勢族群，以溫暖的行動來回饋社會。

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