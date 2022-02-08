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78歲大爺第一次結婚！騎馬戴紅花「迎娶48歲婦」　新娘羞曝原因

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東濟寧一名78歲的老人6日騎著棕色駿馬、胸戴大紅花，風光迎娶48歲新娘。現場影片在網路走紅，「新郎家裡有礦」的傳言在網路引起熱議。不過，知情人士透露，老人家境清貧，而且是第一次結婚，已與新娘在一起生活多年。

▲▼ 78歲迎娶48歲新娘。（圖／極目新聞）

▲婚禮現場。（圖／極目新聞）

據《極目新聞》報導，結婚現場畫面顯示，78歲的老大爺胸前佩戴大紅花、身披新郎官服、戴著墨鏡，騎著駿馬不斷向路人揮手；新娘則坐在多人抬的紅色轎子裡，沿途圍滿了看熱鬧的村民，人們紛紛拿出手機拍照。

影片中可見，婚禮現場熱鬧非凡，除了有駿馬和轎子還有數輛鮮花裝點的轎車，迎親隊伍經過街道，因看熱鬧的人太多，甚至一度造成交通擁堵。另一段影片顯示，老人為了增加婚禮的喜慶氣氛，還把院落大門和圍牆都塗抹成了喜慶的紅色。

▲▼ 78歲迎娶48歲新娘。（圖／極目新聞）

▲小倆口已經在一起多年。（圖／極目新聞）

當地房姓村民表示，他6日中午聽說78歲老人結婚的事情，覺得很稀奇就趕到現場，「當天他們租了一個八人抬的轎子、一匹馬、兩面旗還有幾個迎親的牌子，光這一項就花了不少錢。

當地出租婚禮駿馬和花轎的商家透露，幫忙操辦婚禮的是老人親屬，他們在老人家裡前後忙了2天，第一天幫著佈置婚禮現場、貼紅喜對聯，第二天吹奏樂器、迎親，「婚禮現場人很多，非常熱鬧。」

據房男介紹，新郎姓李，一直未婚，家庭環境一般，並非網上所傳的「家裡有礦」，「我和老爺子聊了，老爺子對人都很熱情，兩個人在一起生活已有5、6年。」

新郎的鄰居則表示，婚禮是由姪子操辦，希望老人這輩子沒有遺憾，村民都為他老來新婚感到高興；新娘性格非常開朗，兩人是在一家餐廳中相識，「我還問新娘為什麼願意嫁給他，新娘說新郎脾氣好，知道疼人，特別勤快。」

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