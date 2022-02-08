快訊／板橋女染疫在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光

▲新北市8日公布最新確診者足跡。（點圖放大／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市8日爆出板橋區1家4口確診，衛生局下午公布公共場所足跡，在信義區上班的案19355從2月5日至7日一連3天，都搭捷運從江子翠站上車，再經過台北車站轉淡水信義線到象山站，下班時按照同樣路線回家。

根據指揮中心資料，新北這4例個案是一家四口的妹妹（案19346）因為生病不舒服自我快篩發現陽性，後續其父親（案19353）、母親（案19354）、姐姐（案19355）3人接觸者採檢確診，除媽媽疫苗接種狀況還在調查，其他都有打至少2劑疫苗，但妹妹非突破性感染，父親則完成3劑疫苗。

信義區某會計師事務所今發布內部聲明，證實有員工確診，員於春節期間曾於2月5日、6日、7日往返公司，並與組內人員短暫接觸，但沒有客戶接觸史，今天下午後包括外勤人員在內，全面啟動居家辦公。

會計師事務所也公布確診者足跡，個案2月5日上午10點40分至晚上9點在16樓；2月6日上午10點40分到傍晚8點30分在16樓；2月7日上午9點至晚上6點40分在16樓，同天下午1點30分至1點35分到過19樓。

新北市衛生局進一步說明，案19346為20多歲女性，北市某科大學生，已接種兩劑疫苗，目前寒假期間未到校，因年假結束實習工作的公司要求快篩，2/6晚間自行使用家用快篩劑呈現陽性反應，2/7醫院採檢PCR陽性、Ct值20.36，收治專責病房治療。居住地板橋區。

衛生局接獲通報立刻展開疫調，匡列三名同住家人隔離採檢，2/8三人PCR結果均為陽性，父親（案19353）Ct值19.6、母親（案19354）Ct值25.6、姐姐（案19355）Ct值28.9，三名家人均無症狀，收治專責病房治療。

衛生局表示，目前初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人陰性，11人檢驗中。個案與父親及姊姊3人工作地及足跡涉及他縣市，目前均已經通知進行疫調匡列採檢及清消等防疫作為，感染源目前仍須進一步擴大調查釐清。