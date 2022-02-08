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線上shopping最怕「不合身、剪裁怪」各種踩雷！破解購物網站「7個跡象」避免被照騙

▲▼手機購物,網路購物。（圖／Unsplash）

▲線上購物相當方便，但衣物如果不試穿，很可能就會有收到貨後發現不合身、不滿意的窘境。（圖／Unsplash、pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

疫情讓人們減少出門的次數，不僅日用雜貨都在線上購買，就算平常還保有逛街試穿、當場選購新衣的習慣，如今也嘗試著在線上商城下單等貨的購物模式。不過雖然方便，但收到貨後仍會發現有不如預期的風險，畢竟在專業的賣家、model和攝影師甚至修圖師的精湛技藝下，即使是平淡無奇的服裝、配件，也能拍出極高水準與品質，收到貨後不免覺得有落差，加上網路購物退貨關卡重重，常讓人摸摸鼻子自己吞下。國外網站Bright Side發現這個廣泛的困擾，特別列出7種「小心被照騙」的跡象，要幫大家排除買了後悔的困擾！

▲▼紅衣,紅色衣服。（圖／取自免費圖庫pexels）

商品沒有前後完整照或套在人體模型上拍照
通常沒有拍出完整照的衣服，在現實生活中試穿時就有很高的機率讓人失望。因為資訊不完全的細節，會讓人在購買前不確定是否符合自己的體型，單純看到漂亮的照片就衝動下單。

Model以不自然的姿勢展出商品
古怪和難以理解的姿勢已普遍被認為是時尚的展現，但這種展示衣服的方式，很有可能是為了隱藏一些剪裁的秘密。正因為有些小缺點被刻意遮蓋，才讓這些穿在model上、完美無瑕的華服激起人們強烈的購買慾望，但最終，還是得冒著會拿到與想像完全不同東西的風險。

Model的體型和自己不同
其實在網路上購物，是否了解自己的身形，就是購買者的責任了。像是專為高個子女孩設計的服裝，就不太可能適合身材矮小、曲線玲瓏的女孩。為了避免取貨後失望，在下單前不僅要注意model的身高，有時還要注意她們的風格類型和膚色，試著想像該件衣物穿在自己身上的模樣，因為完美適合model的衣服，換穿在另一個體型的人身上，看起來可能就完全不同。

▲▼防疫,衣櫃,衣服,穿搭,時尚,新冠肺炎。（圖／取自免費圖庫pexels）

Model是否正在用手遮蓋衣服的細節
這裡要注意的是，刻意蓋住領口或腰部的手，可能是為了遮住領口的設計，稍微拉扯織物的動作則可能是隱藏容易起皺或是剪裁怪異的問題。

拍攝的背景「太美了」
Bright Side發現，有些廉價的賣家經常以豪華的背景拍攝單品或穿搭照，以購物心理學來看這是有原因的——這個手法可以在視覺上把不那麼好的商品，搖身一變成為價值不菲的精品，甚至也能一舉提高整個購物商城的品質，但收到貨後往往會發現不盡如此。

衣物在照片上沒有露出完整
只在網頁放上經過裁剪、不完整的照片，不僅會造成買家的混亂，同時也可以避免將整個商品的剪裁和設計，全攤在陽光底下，讓潛在買家仔細檢視。例如以褲子來說，有些照片可能會藉由過長的衣服，掩蓋褲子的褲頭設計剪裁等。

▲▼防疫,衣櫃,衣服,穿搭,時尚,新冠肺炎。（圖／取自免費圖庫pexels）

喜歡的品項和對比較亮的衣物配件一起展示
有時，在推銷特定物品的考量下，賣家可能單為了要賣出一件衣物，另外在model身上加上亮度較活潑鮮豔的外套或配件，這麼做同時也能提升該件衣物的亮度。不過重點是，在這種狀況下，許多人喜歡的不是要下單的那件衣服，而是整體model的形象，必須時時提醒自己，只有買下形象照裡所有的品項，才能得到自己喜愛的風格look，藉此讓自己清醒，重新審視下單的必要性。

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