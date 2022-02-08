館長退貨糾紛告輸買家！連千毅嗆送消費者「發財金」　超慘下場曝

▲連千毅涉恐嚇退貨民眾，遭判拘役60天。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自連千毅臉書）

記者陳韻如／綜合報導

「館長」陳之漢因為退貨糾紛在直播中嗆消費者，「就是要讓你跑法院」，被一狀告上法院，而判決結果近日出爐，館長須返還對方7980元。無獨有偶，直播主連千毅2018年也因為退貨糾紛與消費者發生爭執，連竟出言恐嚇，「送你發財金給你過年」，甚至還傳送2張黑衣人參加喪禮出殯的照片，讓對方心生畏懼報警提告，而連千毅因此被判拘役60天，得易科罰金6萬元定讞。

回顧案情，連千毅在臉書網路購物平台《蘭庭精品》直播賣貨，而一名郭姓網友消費後於2018年12月29日下午私訊連千毅表示想辦理退貨、退費，但討論過程中雙方一言不和爆發爭執。

連千毅事後傳送台語語音訊息給郭男稱，「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎，你現在要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意）， 沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎，你好好看一下FB我是誰。」

不僅如此，連千毅還傳訊，「你如果要行使什麼7 天鑑賞期，你去東森購物台行使，你如果要告你去告沒關係，現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年。」並附上2張他與眾多黑衣人參加喪禮出殯的照片，讓郭男因此心生畏懼報警提告。

法院審理後認為，連千毅傳送語音訊息及照片恐嚇對方，事後還矢口否認犯行，並未賠償對方所守損害，審酌他的犯後態度及素行狀況、教育程度、工作、收入、家庭經濟以及身體健康狀況後，量處拘役60日，如易科罰金。案經上訴二審，但仍遭到法官駁回，全案定讞。