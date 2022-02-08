25歲男愛練瑜伽！　做「蓮花盤式」大腿喀嚓一聲股骨斷了

▲練瑜伽好處多多但也要注意量力而為。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

瑜珈運動深受不少人喜愛，然而大陸廣東一名25歲的男子日前在上瑜珈課時，突然感到大腿劇烈疼痛，隨即被送往就近的醫院，診斷發現他的股骨竟然骨折了。

▲王男練到骨折。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，該名王姓小伙子日前去上瑜珈課，在做「蓮花盤」動作時因身體僵硬發生意外，「有個膝蓋很高，按照正常來講兩個膝蓋應該是平行的，一隻手就按著我的膝蓋，身體往前傾。當時我就感到很不舒服了，後來我繼續往前走，突然聽到『喀嚓』一聲。」

王男隨即被送往就近的醫院治療，被診斷為股骨骨折，另外下肢還有大量血栓形成。當地醫院考慮血栓風險，建議他回家靜養一段時間再進行手術，但王男疼痛難忍已經無法正常生活，在朋友介紹下轉至南方醫科大學。

經過抗凝治療後，王男在初二（2日）當天做了手術。院方選擇了一個微創的髓內釘的治療，因它的切口很小、患者恢復也會很快，一般來說術後第二天可以在扶拐的情況下行走。

王男事後透露，自己非常喜歡瑜珈，已經練習超過1年，等恢復好之後還會繼續鍛鍊，不過會注意量力而行。醫師建議，民眾在運動的時候，一定要根據課程循序漸進，做好充分熱身，對身體有充分的瞭解，根據身體狀況選擇合適的項目，避免產生不可逆的損傷。