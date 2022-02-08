山東再傳發現可用3800年新能源　陸專家：僅止於調查研究階段

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山東再傳發現可用3800年新能源「乾熱岩」　陸專家：僅止於調查研究階段

▲青海共和盆地,海南瓊北乾熱岩參數井。（圖／CFP）

▲大陸海南瓊北乾熱岩參數井。（圖／翻攝中國礦業報）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分自媒體近日宣稱山東發現新能源「乾熱岩」，儲量約相當於180億噸煤炭，可供中國使用3800年。對此，大陸中科院地質地球所地熱資源研究中心主任龐忠和表示，消息嚴重地誤導公眾，「雖然乾熱岩儲量大、無污染，但它是一種開採難度極大的地熱能，中國現在並沒有乾熱岩的開發技術，只是處在調查和基礎研究階段。」

▲青海共和盆地,海南瓊北乾熱岩參數井。（圖／CFP）

▲青海共和盆地為大陸探勘研究乾熱岩新能源最有利的地區。（圖／CFP）

《中國新聞週刊》報導，早在2016年，山東省第一地質礦產勘查院發現了中國東部賦存條件最好的乾熱岩。該勘察院水文地質所主任景曉東預測，僅在威海市文登區一處，高溫乾熱岩的能量即使只有2%被利用，便可供山東全省使用38年，「其效益不亞於找到一座大型金礦。」

此後，江蘇、河北等地也陸續探測出乾熱岩富存區，根據大陸地質調查局水文地質環境地質研究所研究員王貴玲在2012年發表的論文指出，中國已經圈定了12處乾熱岩勘探點，開展開發實驗，並追蹤國外技術。同時，王貴玲也測算，中國大陸3至10公里深處的乾熱岩資源，相當於860兆噸標準煤，按2%的可開採資源量計算，相當於當時大陸能耗總量的5200倍。

據悉，乾熱岩為一種乾淨環保的地熱能源，一般溫度大於200℃。其中，180℃以上、岩體含水量特別少或不含水，在技術、經濟條件下能夠開發利用的地熱能，才能被稱為乾熱岩資源。

龐忠和強調，從資源勘探的角度，位於青海的共和盆地是中國目前乾熱岩開採條件最優質的地方，「大約地下4公里的深度，地熱溫度能達到200℃，再繼續往深部走，溫度也隨之增高，大約每一公里能增加45℃，但能否實現商業化開採，則是另外一回事。」

龐忠和提到，地熱的開發利用，就是跟地球進行換熱，這個過程如果用流體進行，會比沒有流體的傳導式換熱，效率至少高3至5倍，「因此現在的地熱開發，主要是通過抽水把熱能帶上地表來，成本才經濟划算。而在地表4公里往下，地球的裂隙愈小，物質結構越緊密，基本上含水量特別低，不具備水熱型地熱開發的條件。」

至於開發乾熱岩的技術則被稱為增強型地熱系統（EGS），主要藉由水力壓裂等工程手段在乾熱岩體中形成人工地熱儲層，採出大量熱能的人工地熱系統。其中，該儲層是油、氣、水等物質儲集和流動的岩層空間。
 

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