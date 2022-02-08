法俄元首隔「4公尺長桌」會談　惡搞迷因圖瘋傳！法媒：俄式對話

▲法國總統馬克宏7日赴克里姆林宮，與俄羅斯總統普丁會談。（圖／翻攝推特EmmanuelMacron）

記者吳美依／綜合報導

法國總統馬克宏7日抵達克里姆林宮，與俄羅斯總統普丁會晤5個半小時，希望緩和烏克蘭邊境緊張局勢，維持歐洲和平穩定。但是，2人之間的4公尺長桌卻意外爆紅，成為網友「歪樓」吐槽的迷因（meme）素材。法國《解放報》也修圖，顯示普丁與馬克宏之間的桌子長度無限延伸、彎曲迂迴，並且寫道，「俄羅斯式對話。」

法俄元首會晤的照片中，馬克宏及普丁各坐在長桌兩端，竟意外顯得身材嬌小，身影略帶孤獨感。此畫面也讓外界聯想，即使2人面對面談話，卻有如「隔著鴻溝」。

▲法俄元首會談，4公尺長桌卻成吐槽點。（圖／路透）



À la une de Libération ce mardi :



Macron-Poutine : dialogue à la russe https://t.co/nj2k4mQp7h pic.twitter.com/nKD4wJHWjg — Libération (@libe) February 7, 2022

BBC北美新聞主編索普爾（Jon Sopel）也調侃，「該不會，克里姆林宮新聞辦公室已經決定想要什麼新聞標題（分裂、巨大鴻溝等等），然後才找來這張合適的桌子？」他稍後也轉推網友惡搞影片，法俄元首一臉正經，卻在玩著「長桌翹翹板」。

還有網友質疑，克里姆林宮刻意找來長桌，就是為了給馬克宏「下馬威」。但法國新聞台（FranceInfo）駐俄記者指出，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）身為普丁盟友，上周訪問時也坐在這張桌子旁。

Le repas peut commencer entre le Président #Poutine et le Président Macron pic.twitter.com/A04oKciuzK — Just Louis de Funès (@justdefunes) February 7, 2022

推特帳號Just Louis de Funès貼出電影「名畫追蹤」（Le Tatoué）片段，2人坐在長桌兩端高聲問答，「你在哪？」、「在這！」、「你看得見我嗎？」、「看得到一點！」諷刺動畫創作者Illuminati Reptilien修圖，讓馬克宏拿著大聲公，朝著面無表情的普丁喊話。帳號@realmarcel1嘲諷，「普丁知道要營造親切氣氛接待馬克宏，這是一個很棒的跡象。烏克蘭有救了！」

▲馬克宏、普丁針對俄烏衝突展開討論。（圖／路透社）



馬克宏是俄軍集結烏克蘭邊境以來，首位訪問莫斯科的西方元首。他在會後聯合記者會上表示，將努力避免戰爭，建立互信基礎。他也提到，未來幾天非常關鍵，「雙方有意願共同確保歐洲穩定及安全的新秩序，為了維持歐洲安全，我們不能重蹈覆轍。」

馬克宏認為，必須釐清烏克蘭主權、烏東分裂領土及停火條件《明斯克協議》（Minsk Agreements），藉此緩和局勢。儘管他宣稱，法俄會談後可望展開一系列後續討論，但外界卻認為，本次會談並未取得重大突破。

普丁則是重申，烏克蘭邊境降溫的條件，就是北約不再東擴，且不在俄羅斯邊境軍事部署。他也承諾，將會「盡力找到折中方法。」

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