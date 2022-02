法俄元首隔「4公尺長桌」會談　惡搞迷因圖瘋傳！法媒：俄式對話

▲法國總統馬克宏7日赴克里姆林宮,與俄羅斯總統普丁會談。(圖/翻攝推特EmmanuelMacron)

記者吳美依/綜合報導

法國總統馬克宏7日抵達克里姆林宮,與俄羅斯總統普丁會晤5個半小時,希望緩和烏克蘭邊境緊張局勢,維持歐洲和平穩定。但是,2人之間的4公尺長桌卻意外爆紅,成為網友「歪樓」吐槽的迷因(meme)素材。法國《解放報》也修圖,顯示普丁與馬克宏之間的桌子長度無限延伸、彎曲迂迴,並且寫道,「俄羅斯式對話。」

法俄元首會晤的照片中,馬克宏及普丁各坐在長桌兩端,竟意外顯得身材嬌小,身影略帶孤獨感。此畫面也讓外界聯想,即使2人面對面談話,卻有如「隔著鴻溝」。

▲法俄元首會談,4公尺長桌卻成吐槽點。(圖/路透)



Will Putin and Macron do face painting after? #Ukraine #pointless #lipservice pic.twitter.com/hi9agrWzmZ