害174人匡列！高雄港引水人未依照規定篩檢　航港局再罰20萬

▲高雄港引水人因違反篩檢規定將依法由航港局南部航務中心開罰20萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者許維寧／台北報導

高雄港日前一名40多歲男性負責引導船舶進出的引水人確診，該男曾頻繁接觸40艘船；該員被列高風險成員，卻5次通知篩檢未到，高雄市政府日前稱最高可罰30萬元。也由於該名引水人目前未依照規定篩檢，交通部航港局也依照《商港法》重罰其20萬元。

高雄市政府衛生局日前指出，該名引水人案19244引水人違反《傳染病防治法》，將可開罰6萬元至30萬元。經疫調顯示，該名引水人曾接觸40艘輪船，但過年期間都在家中聚餐，日前已經匡列相關接觸者，同住家人經PCR採檢全數呈現陰性，但已導致174人受匡列。衛生局經查，該名引水人多次接獲航港局和警方通知，但多次均未如期到檢。

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航港局南部航務中心證實，該名引水人因快篩未依照篩檢時間、規定辦理，且未將快篩檢體寄回，航港局依《商港法》第36條告發，將對引水人開罰20萬元。

交通部航港局也指出，日前已強化各國際商港與工業港引水人防疫健康管控措施，規定高雄港引水人均須於2月8日前完成兩次PCR，未依規定完成引水人辦事處不得排班，並自2月9日起，各港區引水人需持每週一次PCR及快篩證明才得登船。

航港局也說，於登船領航過程，進入駕駛艙前，船方必須先完成清消，引水人必須與駕駛艙人員保持2公尺以上距離，確保引水人領航期間安全，若引領船舶有染疫疑慮，一律改以遠距領航，不得登船引領。引水人完成領航後，航港局將比對登船資料和領航紀錄，若未經檢查就登船將依法加重裁罰‘。