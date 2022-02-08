初五相親大會　5女尬100男擠爆！媒婆曝「三金」條件：聘金70萬起

記者崔子柔、蔡紹堅／綜合報導

近日網路上流傳一段相親大會的影片，現場共湧入近百名男子排隊，女性卻僅有5人，男女比例嚴重失衡，媒婆則表示，當地女選男的情況普遍，因此女方會要求更多的條件，聘金至少16萬人民幣（約70萬元新台幣）。

根據《極目新聞》報導，影片中地點位於江蘇省徐州市轄下邳州市的邳城河大橋，相親大會在2/5大年初五舉行，人潮中一名女性主持人站的較高，拿著名條負責唱名，而男性則要在自我介紹時努力推銷自己。

當地的媒婆指出，該地區適婚男女中，普遍存在男多女寡的現象，在她所屬的婚介所就有超過百名男子登記，女性卻只有20多人，又因許多年輕人在外地工作，只有過年時才會回家，所以有不少類似的相親大會都會在春節舉辦，「有時選在網紅橋，有時選在公園。」

▲▼相親大會現場極多數為男性。（圖／翻攝極目新聞）



該名媒婆透露，現在「女選男」的條件越來越高，基本要求是有車有房，接著就是看工作穩定性，聘金16萬人民幣起跳（約70萬元台幣），高的則要到40萬人民幣（約175萬元台幣），更有人要求金項鍊、金戒指、金手鐲「三金」，如果男方家裡兄弟姐妹太多會不好找對象，長得好看、經濟條件好些的人還是容易些。

邳州市民政局工作人員也證實，當地確實存在適婚男女比例失衡現象，導致不少年輕人在結婚問題上遇到障礙。同時，隨著時代發展，不少年輕人的婚戀觀也發生了改變，尤其一些受過高等教育的女性會選擇外出工作，也不會急於結婚，可能也是其中一個原因。