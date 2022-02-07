讚北京冬奧「一鴿都不能少」安排有深意　洪秀柱：天下分久必合

▲北京冬奧開幕式表演。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

4日的北京冬奧開幕式上，「掉隊的小鴿子」被拉回隊伍這一幕被指是在隱喻兩岸關係，「一鴿都不能少」、「迷路的孩子早點回家」也登上微博熱搜。對此，前國民黨主席洪秀柱6日受訪表示，這個安排別有深意，天下分久必合。

▲洪秀柱4日晚應邀出席北京冬奧開幕式 。（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

對於開幕式《閃亮的雪花》節目中一隻和平鴿走丟的情景，洪秀柱6日接受《鳳凰衛視》專訪時表示，這個情節別有深意，「好像大陸跟台灣本來就是一家，是同宗同源的手足同胞，居然可以70多年隔離，是說不過去的、沒有道理的。天下分久必合，將來統一，天下分久必合的道理是一定存在的。」

▲掉隊的小鴿子。（圖／路透社）

至於兩岸交流中「政冷經熱」的狀況，洪秀柱認為，是因為民進黨畏懼兩岸交流，兩岸交流越多、民眾增進瞭解化解仇恨，就會消減民進黨的政治利益，相信大陸的崛起、在政治經濟文化的強勢發展，一定會對台灣產生自然的磁吸作用。

洪秀柱說，很多人已經先入為主，意識形態固化，畢竟冰凍三尺非一日之寒，要撼動這些人的想法需要時間，兩岸都要運用智慧做好危機管控，盡量避免衝突。她樂觀看待交流對兩岸所產生的正面影響。

▲汪洋會見洪秀柱 。（圖／翻攝）

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋5日會見洪秀柱。洪秀柱透露，兩人相談甚歡，原定40分鐘的會見，持續了一個多小時；雙方從奧運開始談起，接著又談到對於兩岸目前的現況，某些憂心以及對未來的期許，他們也都有共同的信心，不管有多困難的一些狀況，未來都會有一個很好的結果。