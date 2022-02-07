婆婆把她面膜當紅糖做成包子！媳婦發現已太遲：公公吃了整整一周

記者蔡紹堅／綜合報導

河南平頂山馬姓女子日前到婆婆家過年，發現自己帶來的海藻面膜不見了，她原以為被家人拿去用了，沒特別計較，但有一天吃包子時，卻發現包子裡的紅糖完全沒化掉，還不斷吃到奇怪的顆粒，仔細一看，才知道裡面包的根本不是紅糖，而是海藻面膜的顆粒，而且公公已經吃了整整一個星期。

根據陸媒報導，馬女表示，出發前往婆婆家之前，她想到過年期間也要用面膜，於是就隨身攜帶了海藻面膜，但是到了婆婆家之後，面膜卻不翼而飛，她以為是家人喜歡，拿去用了，就沒有特別計較。

▼包子裡面包的不是紅糖，而是海藻面膜。（圖／翻攝微博）



但真相是，面膜其實被婆婆當成了紅糖，拿去包在了麵團內，製作成了紅糖包子。

更荒謬的是，公公就這樣吃了一整個星期的海藻面膜包子，卻完全沒有發現異狀，還是馬女發現包子內的紅糖都沒融化，還吃到奇怪的顆粒，掰開包子一看，才知道裡面包的根本不是紅糖，而是自己的海藻面膜顆粒。

馬女嚇得趕快去找婆婆討紅糖的外包裝，結果婆婆拿出來的袋子，果真就是海藻面膜，全家人得知真相也當場崩潰。

事後，婆婆坦言，她看見窗台上放著一包紅色的顆粒，以為是紅糖，所以才拿去做包子。公公則說，最近肚子都有點脹，大概就是吃了海藻面膜包子的副作用。