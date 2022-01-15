陸屈臣氏賣0.01元面膜不交貨　還在直播上罵消費者「瘋狗」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸屈臣氏日前在電商平台上推出面膜優惠活動，只要花0.01元人民幣就能買到一盒面膜，但有人前往店家取貨時卻遭到刁難，氣得在屈臣氏的直播中抱怨，沒想到反被女直播主大罵「瘋狗」，大批不滿的網友於事在網路上發起抵制。

根據陸媒報導，屈臣氏推出優惠活動後，很多消費者都訂購了面膜，但前往實體店面取貨時，大部分店家都以「缺貨」為藉口不交貨，還把貨架上的面膜都藏了起來，堅持不交貨。

由於訂購了商品卻拿不到貨，部分消費者跑到屈臣氏得直播上抱怨，沒想到女直播主不僅不打算協助處理，還將消費者封鎖，並開嗆，「一分錢的東西，就想要薅到，就像『瘋狗』一樣咬人！」「薅到了也不認便宜，沒薅到還來這裡咬人！」

▼女直播主罵消費者「瘋狗」。（圖／翻攝微博）



見女直播主態度囂張，消費者們氣得在網路上發起抵制活動，許多網友也都看不下去。最終，屈臣氏在官方微博發出了道歉聲明，指女直播主是「第三方合作人員」，並強調會陸續補貨給尚未拿到面膜的消費者。

屈臣氏表示，「本次活動因係統原因導致在短時間內產生了遠超庫存的大量異常訂單。在門店庫存可支持的情況下，我們已兌付了一部分訂單，其後因庫存不足，我們暫停了兌付。給顧客帶來不好的消費體驗，我們深感抱歉。」

屈臣氏指出，「秉承為用戶服務到底的態度，我們決定採取補貨的方式繼續履行剩餘訂單，對應商品會陸續補貨，我們將在近期陸續完成所有用戶的履約。」

屈臣氏強調，「屈臣氏抖音直播間主播出現不當言論，我們同樣深表歉意並進行了深刻反思。『以顧客為中心』是屈臣氏一直以來的宗旨。我們會引以為戒，加強對公司全體人員以及第三方合作人員的培訓與監管，避免類似事件的發生。」

另外，電商平台也透露，屈臣氏會大量缺貨，主要原因是當初把優惠活動的金額設置錯誤了。

▼屈臣氏緊急道歉，並承諾會補貨。（圖／翻攝微博）

