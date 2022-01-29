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已婚美熟女超會「吸」！吸金18億還誆小鮮肉假結婚捲款

▲▼詐騙女王。（圖／翻攝自曾甯嘉臉書）

▲曾女隱瞞已婚身分，與年輕男子結婚並詐財。（圖／翻攝自曾甯嘉臉書）

記者吳銘峯／台北報導

新北市已婚美熟女曾甯嘉，夥同在海運公司上班的胞姊，對外誆稱可以低價批入外國新款智慧型手機，投資人除了可以拿手機使用，多的手機還能委託代售，賺取買賣價差。2年半內吸金超過18億元。曾女還隱瞞已婚身分，誘騙年輕男子以結婚為前提交往，騙得209萬餘元，最高法院將她判刑13年定讞。

判決指出，外型出眾的曾甯嘉（37歲）僅國中畢業，從2015年起，對外誆稱自己和遠傳電信的高層訂有契約，她的姊姊曾桂汶（40歲）在陽明海運公司任職，因此熟識手機盤商，可以低價批入蘋果公司、三星公司的新款智慧型手機；投資人投資後，除了可以拿手機使用，多的手機也能委託甯嘉科技代售，賺取買賣價差。

不僅如此，公司也盛大舉辦各種活動，尾牙甚至找來「姐姐」謝金燕、玖壹壹樂團表演，取信民眾，吸引不少人掏錢投資。而曾女的姊姊也在2017年加入集團擔任「執行長」，每月領取10萬薪資。但因曾女沉迷賭博，欠下大筆賭債，資金出現缺口，最後公司在2018年7月間關門大吉。

檢警單位逮捕曾氏姊妹，調查過程間，發現曾女還在2010年間，隱瞞已婚身分，與比她年輕的謝姓男子交往，雙方以結婚為前提，甚至都安排與父母兄姐見面用餐。但曾女之後以經濟困難、遭前男友威脅、遭地下錢莊追殺、支付父母健康檢查費用等等理由，向謝男索討金錢，謝男也陸續匯款209萬2千元。最後謝男才發現曾女已婚，提出告訴。檢方一併偵查終結，依照違反《銀行法》、刑法「詐欺」等罪，提起公訴。

一審法院認定曾氏姊妹吸金16億餘元，重判曾女有期徒刑16年，曾女胞姊有期徒刑10年；另外曾女騙婚部分因已賠償，判刑3月。高院二審改認定曾氏姊妹吸金達18億2790萬餘元，改判曾女有期徒刑13年、曾女胞姊有期徒刑7年；至於騙婚部分高院駁回上訴，先行定讞。詐欺部分上訴第三審，最高法院審理後，過年前駁回上訴，曾氏姊妹發監執行。

▼甯嘉科技公司詐財，當時尾牙還找來謝金燕表演。（圖／翻攝黃子佼臉書）

▲▼甯嘉科技公司涉嫌誆騙投資智慧型手機吸金高達15億元，尾牙還找來謝金燕表演。（圖／翻攝黃子佼臉書）

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