警所變金庫　善警幫慶安宮保管香油錢近700萬元

▲台南市警善化分局派出所，幫台南市善化慶安宮保管香油錢、安太歲和光明燈等收入近7百萬元，初七上班日由警方護鈔並通知銀行派專員，把現金存入銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每逢過年春節期間，許多廟宇都香客雲集、香火鼎盛，香油錢的金額也相當驚人，但年節期間銀行沒有營業，大量現金無法存入，該怎辦？在台南市警善化分局派出所提供槍械室，作為廟方暫時存放香油錢的金庫，加上24小時都有員警值班看守，廟方人員都覺得很放心。

台南市善化慶安宮過年期間湧進大批香客，光是除夕至初六的香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近7百萬元，廟方擔心現金太多有危險，初一至初五每天晚上都請轄區善化派出所警員護鈔，將現金存入派出所內的「代保管置物櫃」，初七上班日才請警方護鈔並通知銀行派專員，把現金存入銀行。

善化慶安宮總幹事魏素珍說，今年過年9天假期，雖然疫情緊繃升溫，但似乎未影響香客走春拜拜，今年的香油錢、安太歲、光明燈及財神燈等收入，與去年相較差不多，並未因「疫情升溫」關係減少，財神燈反而倍數成長。

主委張志勝說，警所變金庫幫神明保管香油錢，這方式已經維持了十幾年，除了代管香油錢，警方也在上班日時幫忙護鈔，讓廟方能夠順利將錢存入銀行，感謝警方的便民服務措施。