太子爺頭上偷香油錢　鴛鴦竊嫌在新營太子宮栽了

▲康嫌2人，涉嫌竊取台南市新營太子宮的香油錢5萬5千多元去買手機花用，被新營分局警方循線緝獲，起獲手機等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自稱神明的乩身，卻專偷神明香油錢當零用買手機！鴛鴦竊犯居無定所，全台走透透，涉嫌多起香油錢及機車、超商竊案，不過這次偷台南新營太子宮的香油錢時，2人就被新營警方線緝獲，無法脫身了。

台南市警新營分局1月14日接到太子宮廟報案，表示廟內的香油錢箱遭破壞，偷走裡面的香油錢，損失金額約達新台幣5萬5000元。新營分局立即組成專案小組，14日下午3時許，即循線在嘉義市一間汽車旅館內，逮捕23歲康姓女子及未成年陳姓男友2人。

經查家住高雄的康女，與陳姓男友，平日無業，均自稱是神明的乩身。1月13日下午搭計程車前往新營區太子宮廟，先破壞香油箱，再竊取裡面的香油錢，得手約新台幣4萬元，兩嫌食髓知味， 13日晚間11時許再度搭計程車前往太子宮，以同樣的手法竊走香油錢約新台幣1萬5000元。新營分局於14日凌晨5時許接獲太子宮廟祝報案，隨即組成專案小組，調閱沿線監視器畫面，在掌握嫌疑人動線後，循線在嘉義市某旅館逮捕康、陳2嫌，當場查獲嫌犯使用贓款購得的2隻新手機及餘款新台幣600元，以及作案工具，目前仍持續清查2嫌涉及的其他案件。

市警局長方仰寧特別重視民生竊盜案件，尤其是跨域性連續犯罪更需要各單位通力合作，讓嫌犯無所遁逃，保障民眾安心、安居。新營分局長斯儀表示，本案能迅速偵破，要歸功於員警案發後能積極蒐證，鎖定嫌犯，以安定民心、穩定治安。

斯分局長同時呼籲各大廟宇，春節將至，香油錢和金牌請一定要妥善保管，提昇自我防衛機制，如加裝好的門鎖、鐵窗或感應式燈光及警報器等等，不要讓歹徒有機會下手行竊，才能避免損失。