運送鉅款到銀行保險箱　路途遠警察護鈔最安心

▲里港警分局鹽埔分駐所執行護鈔勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣農會信用部鹽埔辦處(4)日需要運送鉅款到銀行保險箱內，由於路途較遠，避免衍生意外，聯絡里港警分局派員護鈔，順利達成任務，讓行員感到很窩心。

農曆連假即將結束，有鑒於民眾現金存提款及資金往來頻繁，易成歹徒覬覦作案的目標，為保障民眾財物安全，里港警分局鹽埔分駐所主動配合金融機構，於換補鈔時間，派遣警力加強警戒，防制金融機構竊盜、搶奪案件發生。

該分駐所昨（4）日便接獲通報，至轄內農會信用部鹽埔辦事處協助護送鉅額現鈔，由鹽埔分駐所副所長邱皓暉帶班，等待行員將現金安全運上車，一路隨行戒護，直到鉅額現金放進銀行保險箱內，順利結束這次護鈔勤務。

行員表示，因農會距屏東市區有段距離，擔心運送途中不肖份子覬覦，所以向轄區鹽埔分駐所申請護鈔，很感謝警方提供的護鈔服務，讓他們安心運送鈔票。

里港分局分局長鄭頴聰表示，維護金融機構安全是治安重點工作，春節前夕已針對金融機構全面進行安全檢測，並分析較易發生強盜、搶奪、竊盜案件時段，加強勤務部署與宣導，並與金融機構共同實施防搶演練及加強員工自衛編組演練，透過警民合作，強化金融機構員工緊急應變能力。也呼籲民眾在提領現金時，應多加注意周遭有無可疑人士，亦可向警方申請護鈔服務，有需求的民眾可撥打110或轄區派出所電話申請。