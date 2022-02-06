快訊／日翊物流「千人總體檢」今啟動　指揮中心下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

今（2/6）是春節連假最後一天，中央流行疫情指揮中心因應疫情相對單純，下午停開記者會，以發布新聞稿模式替代。昨日新增40人確診，創下春節連假新高，日翊物流也將於今日進行千人總體檢，預計確診數還會再增加，下午2時有望公布最新採檢結果。

指揮官陳時中昨在記者會上表示，昨日新增的40例個案中，有33例陰轉陽個案早已被匡列，對社區影響不大，但有7例新發個案需特別注意。

桃園日翊物流公司5日再增4人確診，但都非原有職場的接觸者，確診前仍有社區活動史。目前同職場已有250人被送往集中檢疫所，入住前採檢都是陰性，會持續觀察；桃園市政府今（6）日起也會針對預防性隔離5天的1000人做總檢驗，可能還會有新增個案。

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高雄港另有3例為新發個案，為孫子傳給父親與祖母，以及修指甲染疫延伸個案（案19163），1/23採檢陰性未被隔離，但後續又驗出陽性，因此不算陰轉陽個案，對社區有一定影響。

除了高雄港群聚外，高雄又新增2家防疫旅館疑似有旅館內群聚，雖然沒有大規模爆發，但卻有人在完成檢疫後才確診，目前採用的方式是將1/19、1/20住在同一家旅館的198人全數招回採檢，住在群聚案爆發的A旅社3樓者需要隔離14天、不同樓層的則要隔離14天，由於A旅客可能與感染源不明的台商一家三口有關，指揮中心也將進行基因定序釐清感染源，