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Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

▲▼Toyz拿出當年隨TPA（台北暗殺星）奪下S2世界冠軍的戒指要拍賣。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz拿出當年隨TPA（台北暗殺星）奪下S2世界冠軍的戒指要拍賣。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

記者林彥臣／綜合報導

《英雄聯盟》前世界冠軍、人氣實況主Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣二級毒品遭逮捕，獲釋之後回歸直播，話題依舊不斷。在5日晚間的直播中，又拿出當年隨TPA（台北暗殺星）奪下S2世界冠軍的戒指。

Toyz拿出戒指拍賣時表示，「我也不想當 Toyz，這對我來說已經沒有意義了， Toyz對我來說已經死了！ 」

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網友看到 Toyz拿出戒指來拍賣，網友出價的價格，從2萬元到20萬元不等。 Toyz還說，戒指擺著也是擺著，沒有什麼意義，過去都已經過去了。

▲▼Toyz拿出當年隨TPA（台北暗殺星）奪下S2世界冠軍的戒指要拍賣。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz表示，這枚戒指對他已經沒有意義了。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

但是也有網友認為「打賭你不會賣」。 Toyz則回應這位網友表示，「甚至可以拿來抽獎」。不過 Toyz 隨後又改口說，「拿來抽獎不太好，慈善拍賣可以，還可以做善事、做形象」。

Toyz在2019年曾經拜訪寶物鑑定專家秦嗣林，鑑定這枚冠軍戒指的價值。秦嗣林表示，該戒指非藍寶石，而是托帕石，預估有15克拉以上，價值約1千美元，加上精緻的手工戒檯也約價值1千美元，故該冠軍戒指的價值約2千美元（約5.5萬新台幣）。
 

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