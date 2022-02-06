正宮的反擊！得知他劈腿已婚婦　她氣到摩鐵下藥砍死男友

▲女子痛下殺手，持兇器砍死劈腿已婚婦女的男朋友。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

你／妳是否能夠容忍另一伴不斷撒謊、出軌？南韓一名29歲女子，她因長年不堪交往多年的男友背著自己劈腿其他已婚婦女，竟然將男友拐騙至汽車旅館，讓對方喝下安眠藥，之後持刀將對方活活殺死，日前其在法院被判處18年有期徒刑。

綜合韓媒報導，29歲的女子A某於2021年5月將年齡相仿的男友B某帶至位於大邱廣域市北區的一間汽車旅館，餵食對方吃下安眠藥昏昏欲睡，之後竟然揮舞凶器將對方殺死，手段十分兇殘。

報導指出，女子A某童年時經常遭到親生父親虐待，幼年留下的陰影成為她開拓人際關係上的絆腳石，直到與B某相遇、兩人發展成戀人關係後，才會勇敢向對方吐露、分享自己的秘密，如此才算是成功打開心房，後來A某甚至還將男友B某介紹給自己的母親認識，顯示出這段感情間兩人的距離相當親密。

不過到了2021年1月，B某對於A某的愛情已經變了調，轉而和已婚女C某大搞「不倫戀」；A某知道事情原委後，竟說謊騙B某表示，「我已經成功受孕了，只要你不願意選擇和C某分手，未來我就會向外界大膽爆料你們倆不正當的戀愛關係。」

A某在法庭辯論上辯稱，「慘遭原本深信的愛人深深背叛，才導致我那時候無法克制自己的情感，我深深反省我犯下的過錯。」；對此，大邱地方法院第12刑事部法官認為，被告早就有意計畫殺人，因此其罪責深重，「不過考量到其認罪、反省的態度，加上罹患憂鬱症，在精神狀態不穩定的狀況下才會犯下此案。」