高雄男急匯10萬救助外甥女　又是詐騙！警示帳戶救回老本

▲▼高姓男子接獲詐騙集團假冒外甥女來電，要求借用10萬元，他完成匯款後驚覺遭騙，警方趕在車手提款前，通知農會將匯款帳戶改列警示，成功保住高男的辛苦錢。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名高姓男子(61歲)日前接獲詐騙集團假冒外甥女來電、稱因工作需要，急需借用10萬元，高男一時不疑有他完成匯款，事後驚覺有異回到農會詢問，發現自己遭人詐騙，所幸警方早詐騙集團一步，先行通知農會將帳戶設為警示，這才順利保住高男辛苦賺來的血汗錢。

湖內警分局湖街派出所員警日前接獲轄區內農會報案，指出一名61歲的高姓男子疑似遭到詐騙，急需警方到場協助。員警抵達現場後了解，才知道原來這名高姓男子，日前接獲一通疑似外甥女的來電表示，因工作因素急需借用10萬元，因聲音聽起來十分熟悉，於是不疑有他，依照要求前往農會完成匯款。

但高男返家後驚覺有異，便立刻再回到農會詢問，這時才知道遭到詐騙，一旁行員見狀立刻報警處理。警方隨即請行員致電受款的銀行查詢，發現匯款金額尚未被人提領，於是要求銀行將其帳戶列為警示帳戶，才順利保住高男辛苦賺來的血汗錢，並分析常見詐騙手法與相關案例給他參考，提醒他可撥打反詐騙電話「165」與「110」報案電話諮詢。