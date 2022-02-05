快訊／土耳其總統自爆：新冠肺炎「陽性確診」　現已在家工作

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）
記者林彥臣／綜合報導
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在推特上自爆，出現輕微呼吸道症狀，他跟妻子進行了篩檢之後，呈現COVID-19陽性，現在正在家工作中。
艾爾段在推文中說，「謝天謝地，我們只是輕症，我們明白了這是 Omicron 的變種病毒。」
艾爾段強調，現在還是執行身為總統的使命，繼續在家工作，感謝所有人的關心與祈禱。
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
讀者迴響