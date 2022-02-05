高雄+10！港口相關增9例「3人非陰轉陽」　諾貝爾幼兒園增家長確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布新增40例本土個案，其中10例在高雄，指揮官陳時中表示，高雄有7例是陰轉陽，其中6例在高雄港、1例為諾貝爾幼兒園相關。高雄港另有3例為新發個案，為孫子傳給父親與祖母，以及修指甲染疫延伸個案（案19163），1/23採檢陰性未被隔離，但後續又驗出陽性，因此不算陰轉陽個案，對社區有一定影響。

陳時中另提到，礁溪長榮鳳凰延伸到高雄幼兒園的個案，目前都是在檢疫所裡染疫，都是陰轉陽個案，目前看起來礁溪案子已經過了一段時間，也逐漸獲得控制。今日新增的個案為學童案18822母親，因陪病確診。

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根據指揮中心統計，截至目前國內累計5,736,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,717,196例排除)，其中19,101例確診，分別為3,864例境外移入，15,183例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。