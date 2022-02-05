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待在家！下波全台雨勢最明顯時間曝　恐又有冷氣團接力

天氣圖。（圖／氣象局）

▲最新真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林琮訓今天（5日）提醒，下周一晚鋒面通過，全台有雨，到下周二晨間雨勢最為明顯，大家好好待在家中，不要在戶外逗留；下周二東北季風再增強，此波冷空氣強度也不弱，預估仍有機會達到大陸冷氣團的等級。

林琮訓指出，今天到周日清晨台灣持續受到大陸冷氣團影響，北台灣氣溫偏冷，中南部日夜溫差大；天氣方面，水氣較前幾日減少許多，北部、東半部雲量雖多，但降雨僅侷限於大台北以及宜蘭、花蓮的迎風面，因此提醒要前往基隆、北海岸、東北角或宜蘭地區的民眾，要記得攜帶雨具，中南部地區天氣穩定晴到多雲，但是要留意早晚較冷，要適時調整穿著。

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林琮訓說，今晚至周日晨各地低溫仍只有11-13度左右，感受上還是滿冷的；不過，周日白天起大陸冷氣團的強度會有所減弱，北台灣高溫回升至17-18度，雲量還是偏多，北海岸至東北角有短暫陣雨，中南部仍維持穩定天氣。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林琮訓分析，到了下周一白天，環境會短暫轉為偏東風環境，高溫進一步回升，北部、東半部高溫可以來到20度或更高一些，但晚間隨著鋒面系統逐漸通過，天氣迅速轉變並開始有降雨發生。

林琮訓表示，中南部下周一清晨有局部低雲或霧發生機會，白天起受到鋒面前緣的水氣影響，雲量開始增多轉陰，山區可能會先有一些降雨發生，而到了晚間平地也會有短暫陣雨；整體雨勢在下周一晚間到下周二晨間最為明顯，不排除局部有短時較大雨勢出現，提醒大家在那段期間好好待在家中，不要在戶外逗留。

林琮訓指出，下周二鋒面通過後，東北季風再增強，氣溫再度下滑，此波冷空氣強度也不弱，預估仍有機會達到大陸冷氣團的等級，各地低溫大約在13-14度之間，且持續時間滿長的，會一直影響到下周五清晨；下周五到下周日環境轉為偏東風，天氣回暖；而下下周一可能又是下一波鋒面系統通過帶來全台有雨的情況，不過時間還太遠，有待後續觀察。

▼下周一鋒面報到，全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

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