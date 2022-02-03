為甄選做準備！專家建議先選出15至20個目標志願

▲升學輔導專家建議考生，先選出15至20個目標志願。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測落幕，距離3月1日公布成績還有約一個月時間，升學輔導專家劉駿豪建議考生預作準備，可先從尋找科系或學校著手，先列出自己想念的15個20個的科系，並分成「可拼看看、有把握、保守」等三部分，最後選填志願時才可以比較，在找出上述科系時，文組學生可參考108年各校系第一階段篩選門檻級分，理組學生則直接參考去年各科系級分。

個人申請可以選填6個志願，但劉駿豪說，在成績公布與採計科目累計人數表出來前，可能還有些變數，在這段期間，考生仍要預先做些準備，免得成績公布後手忙腳亂，建議先列出自己想念的15個20想念的科系，並分成「可拼看看、有把握、保守」等三部分，作為之後選填志願的參考目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉駿豪建議考生，要挑選志願時，文組學生可參考108年各校系第一階段篩選門檻級分，理組學生則直接參考去年。（圖／記者許敏溶攝）

要選出上述科系，有的考生從科系著手，有的人則從學校找，劉駿豪認為先從學校找，他說，從學校找的好處是高中生對大學科系沒那麼了解，從學校的一個一個科系慢慢找，比較會找到有興趣的科系，因為可從網路上相關影片看到喜歡科系的介紹。

而想列出參考科系，還是要有相關分數做參考，劉駿豪說，以理組學生來說，因為去年數學已是史上最難，若今年數A是世上最難，直接參考去年各校系一階篩選門檻級分最方便，預估頂尖志願級分應該和去年差不多，像是醫牙中醫約57級分，而且今年報考自然科人數較去年大減約2.4萬人，在競爭對手減少下，中前段及中段科系分數可能反而往下掉，也可以作為考生參考。

至於文組學生，劉駿豪則認為，比較合適參考為108年各校系第一階段篩選門檻級分，例如台大法律去年採計「國英數B社」為59級分，預估今年也相同，採計「國英社」三科頂尖科系也不會受到影響，預估台大外文、台大社會系門檻為44級分，台大歷史為43級分，但最大變數是今年有多少考生使用數B成績，尤其是跨考學生。

但劉駿豪強調，不管如何之後學測成績與相關採計科目累計人數為何，預先準備

還是對考生未來選擇科系與選填志是有幫助，可幫考生更快進入狀況，建議考生先利用過年與寒假這段時間多看看資料。