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趁大人不在！親戚狂送「過期零食給女兒」　她直擊一幕氣炸

▲零食,零嘴,甜食,餅乾。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名母親氣憤表示，有親戚很愛拿即期甚至是過期的零食給女兒吃，被婆婆婉拒後，竟想方設法偷塞給孩子，日前她看到剩半盒破碎的台式馬卡龍，更忍無可忍直球反擊，看得網友們直呼療癒，「很棒的身教，千萬不要當一個濫好人。」

「我女兒不是餿水桶！」這名母親在匿名公社提到，老公姑姑自從有了小孫女後，因為住同條巷子，很常來找女兒玩，每回也都會帶一些零食；但婆婆發現，姑姑拿的東西都是她孫女吃剩下的，不是過期就是即期，所以她都會婉拒。

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沒想到，後來姑姑會趁女兒到她家玩時塞東西，而婆婆則不斷叮嚀孩子不能收，結果現在更誇張了。原po傻眼表示，「當天趁著婆婆不在家，我在後面廚房洗碗，姑姑讓孩子給她開門，拿了效期僅剩1天的布丁，還有一盒已經吃了一半，奶油塗得整個盒子都是，跟破碎的台式馬卡龍，我聽到聲音才要走出來，她就急忙走掉了！」

▲▼小孩喝飲料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

看著桌上破爛不堪的甜點，她氣得決定做一回惡人，於是拿起那盒台式馬卡龍直奔姑姑家，並在她家門外大喊，「姑姑！妳拿來的東西過期了，糟蹋食物我怕雷公劈，妳還是自己丟吧！」語畢就將東西放門口，接著帥氣離去。

對此，網友們紛紛大讚原po的做法，「以其人之道，還治其人之身」、「妳婆婆一定愛死妳了」；另外，不少人也看得一肚子火，直呼「這種的真的很討厭，是拿來請人家丟的概念嗎」、「老一輩的說，浪費食物會被雷公打，所以只能找替死鬼（誤）幫忙丟了，反正不是我浪費的就好」、「禮尚往來，也送一些剩菜回去」、「好沒水準的親戚喔」。

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