服役30年！　美國A-10「疣豬」戰機還死不給退

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服役30年！　美國A-10「疣豬」死不給退休

記者張鈜閔／綜合報導

美國國會去年同意退役絕大部分老舊軍機，包含F-16、F-15等多款舊型機種，唯獨A-10「疣豬」戰機已服役超過30年，仍遭國會拒絕淘汰。

根據《Breaking Defense》網站報導，美國空軍去年要求國會准許淘汰多架軍機，名單包括47架F-16C/D、48架F-15C/D、4架E-8 JSTARS地面偵察機、20架RQ-4全球鷹以及A-10「疣豬」戰機等，國會同意絕大部分名單上的要求，唯有A-10「疣豬」戰機被要求全數繼續服役。

▲A-10C雷霆二式攻擊機（A-10C Thunderbolt II jet）準備再戰10年。（圖／達志影像／美聯社）

▲A-10C雷霆二式攻擊機（A-10C Thunderbolt II jet）準備再戰10年。（圖／達志影像／美聯社）

美國空軍部長肯德爾(Frank Kendall)表示，「部隊中的老舊廢鐵，平均機齡30年的軍機成了拖累空軍的錨」，強調必須要退休老舊戰機才能騰出資源，進行更加現代化的改造，事實上從歐巴馬政府開始，美國空軍就不斷向國會要求淘汰舊機，但只要A-10出現在名單中就一定會被打槍。

由於不少國會議員是退役軍人身分，當年都曾在戰場上見識過A-10大顯神威，使得不少議員成為A-10最堅定的支持者，到現在仍然捨不得讓這台飛了超過30年的經典戰機退役。

A-10「雷霆二式攻擊機」，暱稱「疣豬」，1972年研發，1977年開始服役，全長16.26公尺、翼展17.53公尺、高4.47公尺，最高航速約706公里，主要搭載武器為GAU-8/A機砲、地獄火導彈、各式炸彈和火箭彈等。

「疣豬」以低速、高防禦及大型機砲為特徵，至今服役超過30年，曾在波斯灣戰爭中大顯身手，飛行超過8100架次，摧毀了900多輛伊拉克坦克、2000餘輛其它軍用車輛，僅僅被打下4架，但目前也面臨機體老化的問題，不少A-10被迫退役，但有些經過升級之後還能繼續再戰。

▲美軍A-10雷霆二式攻擊機。（圖／路透社）

▲美軍A-10雷霆二式攻擊機。（圖／路透社）

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