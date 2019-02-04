10款外型「醜到炸」戰機曝光！美軍A-10「疣豬」也在內

▲俄羅斯圖-160（Tu-160）轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

戰機外型不僅影響飛行速度、隱形性能，無形中也吸引軍迷目光。好比F-16、Su-27、F-22，還有較早些的米格-21、F-14等都是外型與性能相當優秀的戰機；另外，圖-160轟炸機也是因為雪白亮麗的外觀得到「白天鵝」的美稱。不過除了漂亮的戰機外，世界上也有醜到出名的飛機，其中不乏戰爭中赫赫有名的軍備。

▲A-10攻擊機。（圖／翻攝自維基百科）

1.美軍A-10攻擊機

A-10雷霆二式攻擊機是美國費爾柴德公司（Fairchild Aircraft）生產的一款攻擊機，負責提供對地面部隊的密接支援（Close Support）任務，包含攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標等。A-10的名稱由來是源自二戰時密接支援上具有出色表現的P-47雷霆式戰鬥機，不過相對於「雷霆」而言，它更常被美軍暱稱為「疣豬」（Warthog），或許是較不好看的外型而得到此戲稱。

▲XF-85。（圖／翻攝自維基百科）

2.XF-85戰機

XF-85「小鬼」式戰鬥機是美國軍方為了解決長程戰鬥機為轟炸機護航問題，所以委託麥克唐納飛機公司（McDonnell Aircraft Corporation）設計的寄生式戰鬥機，這種戰鬥機又名子母機，是用轟炸機的彈艙運送，當遇上敵方戰鬥機就放出，戰鬥完畢後又可回收進轟炸機內。XF-85在1948年試飛成功，但因為解決不了再回收問題，加上長程戰鬥機和空中加油技術的存在，因此宣告計畫失敗。這款「寄生飛機」雖然沒能加入美軍作戰序列，但是它短胖的身形也令人印象深刻。

▲「勝利者」式轟炸機。（圖／翻攝自維基百科）

3.英國「勝利者」式轟炸機

勝利者式轟炸機（Handley Page Victor）是英國亨德里佩奇有限公司（Handley Page Limited）製造，也是英國擁有的最後一種戰略轟炸機，於冷戰結束後退役；即便它的外型奇異，卻先後經歷過福克蘭戰爭、波斯灣戰爭等大場面，只是在這兩場戰爭中，它僅以空中加油機身分參戰。

▲塘鵝式反潛機。（圖／翻攝自維基百科）

4.英國「塘鵝」反潛機

塘鵝式反潛機是第二次世界大戰末期由英國研製的艦載反潛機，於1949年首飛，1978年退役。這款戰機不僅是一款反潛機，還是一款預警機型號。它的名字之所以取為「塘鵝」，可能是機身下方真的很像鵜鶘嘴下的伸縮喉囊。

▲超級彩虹魚。（圖／翻攝自維基百科）

5.美國「超級彩虹魚」

超級彩虹魚（Super Guppy，也稱超級古比魚，）是美國NASA為了運輸龐大的火箭部件，而委託飛機製造商「Aero Spacelines」以波音377或其衍生機種改裝而成的一種特殊用途運輸機。雖然這架飛機並非是戰鬥機，不過它巨大的機身也確實醜的可愛。據悉，目前仍有一架超級彩虹魚名叫Skylink4還在服役中。

▲CH-54直升機。（圖／翻攝自維基百科）

6.美國CH-54「塔赫」

CH-54直升機是美國塞考斯基飛機公司（Sikorsky）研製的雙發單槳重型起重直升機，公司編號為S-64，綽號「空中起重機」和「空中吊車」，美國軍用編號為CH-54，綽號「塔赫」。這款直升機機身怪異，彷彿被切掉一大塊一樣，它專門為起重設計，螺旋槳直徑達21.9公尺，駕駛倉在最前端，前後都有窗戶，方便駕駛員的起重作業。

▲格羅斯特流星戰鬥機。（圖／翻攝自維基百科）

7.英國「流星」戰鬥機

格羅斯特流星戰鬥機是英國首架噴氣戰鬥機，也是二戰期間盟軍第一架投入實戰的噴氣戰機。流星於1943年5月5日首飛，1944年7月27日在皇家空軍616中隊正式服役（該中隊為訓練及輔助單位，於1957年解散），綽號「送肉箱」。「流星」在氣動設計方面並不成熟，卻因作為英國首架噴氣機而聞名，曾有多達12個國家使用過這架有著長機身和鼻子的戰機，它還攔截過德國V1導彈，可以說是功勛卓越。

▲「獵迷」反潛巡邏機。（圖／翻攝自百度百科）

8.英國「獵迷」預警機

英國獵迷預警機是英國空軍為取代「沙克爾頓」預警機而於70年代末開始研製的飛機，製造商為霍克·西德利公司（Hawker Siddeley）。1970年代，軍方還以「獵迷」為基礎研製了海上偵察機、電子情報偵察機、空中預警機，但由於大量的飛安問題沒有足夠經費解決，全部於1986下馬。據悉，獵迷的大腦門內裝的是雷達天線。

▲雅克-36。（圖／翻攝自維基百科）

9.雅克-36垂直起降驗證機

Yak-36實驗機是蘇聯第一款進入垂直起降（VTOL）技術實際試飛驗證階段的技術展示機。機翼採短小三角翼形，且主翼與尾翼後掠角度極大，但機身截面積不符合超音速飛機的面積率定理，導致發動機的推力不足以使戰機在高空的極速超過0.9馬赫；另外，機身內部空間因已經裝置2具發動機，使得搭載燃油的空間有限，而且大部份燃料用於垂直起飛及降落過程的消耗，因此航程不足560公里，可用於攜掛的武器和航電系統重量無法超過130公斤，導致它無法負擔軍機任務。Yak-36最引人注意的就是頭頂長長的「鋼槍」，使得造型古怪嚇人。

▲水上反潛機VVA-14。（圖／翻攝自維基百科）

10.水上反潛機VVA-14

蘇聯別裡也夫（GMBeriev）飛機設計局於1972年研製水上反潛機VVA-14，它的機身如同汽車的車身一樣，短而狹小，僅留出一個安置機組人員的短艙；此外，它既可在陸地上使用，又可在水上和雪地上使用，甚至可在海上航行，VVA-14也能在任何氣象條件下從海上作戰水域起降。與傳統的飛機和直升機不同的是，這種在水上漂浮的飛機很難被敵人發現。這款戰機的外型確實很像科幻片才會出現的怪物，為了能在陸地、水上、雪地、海上作戰，它的醜陋設計也算情有可原。