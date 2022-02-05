日本最殘忍滅門案！變態男囚禁女友全家　再逼一家6口互相殘殺

●精選書摘

那個男人是「天才殺人魔」。

他將一名男子與其女兒監禁在大樓的一間房裡，捲走對方大量的錢財，並電擊對方，透過限制飲食、睡眠及排泄等方式施加虐待，最終導致遭監禁的男子如家畜般衰弱而亡。之後，在同一個房間裡，殺人魔又以同樣方式監禁另外一家七口，同樣施予了電擊與各種身心限制，宛如對待奴隸般處置他們。

這一家七口包括了殺人魔的同居女友，以及女友的雙親、妹妹及妹夫、外甥與外甥女。

接著……他命令他們殺害彼此。這一家人既沒有抵抗也沒有逃走，而是遵從他的指示，一個接一個地彼此殘殺，於是倖存者漸次減少，而遺體則遭到支解。有如推動棋局般，他每次僅指定殺人者與被害者，從未弄髒自己的雙手。

最後，只有殺人魔的同居女友存活下來，她的家人全數死亡。同居女友遵照他的指示，直到最後都忠實扮演著殺手的角色。其實她也曾經試著逃離這個男人，但在失敗之後卻完全淪為他的奴隸。在殺人魔殘酷的虐待下，玷污自己的雙手，犯下一起又一起的極惡罪刑，到了最後，就連自己的家人都被捲入其中。

▲北九州連續監禁殺人事件的人物關係圖。（圖／凌宇提供）



這個殺人魔的名字是：松永太，同居女友為緒方純子。兩人是福岡縣久留米市某高中的同年級同學，畢業後開始交往同居。當他們因犯下詐欺罪而遭通緝後，便輾轉於北九州小倉的幾幢公寓中過起逃亡生活，後來在其中一處，犯下這起「被監禁於無遺體密室中的大量殺人事件」。

二〇〇二年三月，由於第一名男性受害者的女兒獲救並受到警察保護，警方才從她的口中得知這起事件，松永與緒方也因此遭到逮捕起訴。之後，透過於福岡地方法院小倉分院舉行的七十七次公開審判，逐步釐清了這起讓人不忍卒睹、殘忍且獵奇的犯罪。

直到二〇〇五年九月二十八日判決出爐為止，筆者旁聽了泰半的法庭審理。為何要如此舟車勞頓地往返東京與九州小倉，係因面對這起犯罪史上前所未聞的怪事時，自己不想僅透過新聞報導去瞭解，而是更想親眼去見證及理解其全貌。

這起事件最初被認為是松永和緒方兩人合作所犯，不過稍後聽追蹤該事件的地方記者說，「實際上，緒方似乎也遭受松永的嚴厲虐待。大概是在松永的命令下，不得已殺害了自己的家人。」聽聞此事時，我心中湧出一種多少能理解的心情，而內心那股迫切想要知悉事件完整真相的慾望，也驅使我繼續調查。

我過去曾經調查過類似的事件，即慘遭丈夫或男友暴力相向的女性，最終成為加害者（共犯），犯下殺人等窮凶惡極的罪行。其中一起事件，是女方的同居男友為了騙取保險金，逼她「殺了（和前夫的）孩子」。當時這位年輕母親不堪暴力折磨，將自己的孩子推入海中，犯下令人痛心的殺人事件。

「她為何不逃走呢？」在這類事件的偵察過程中，這個基本問題必然會引發熱議，大概有些法官、檢察官與律師也抱持相同的疑惑吧。然而，就我所知，審判中幾乎都未曾深入究明「無法逃跑的心理狀態」。更甚者，大部分情況下根本看不出任何嘗試去理解的作為，且在最終判決時認定「只要想逃，無論如何都能逃走」，然後判處受暴者與施加暴力的犯罪首謀相同量刑。

筆者長年採訪家庭暴力案例，從眾多受害者口中，聽到他們親身體驗「無法逃跑的心理狀態」，加上聽過許多受害者照護專家的說明，我一直覺得這樣的審判方式有不妥之處。如果是處於「無法逃跑的心理狀態」而被逼到無路可退，並因此犯下罪刑的話，法庭當然有必要去究明實情並酌情量刑。

即便如此，本案中受虐女性因為無法逃脫、被逼至絕境，最終殺害六名家人、將他們分屍，這已經遠遠超過我以往採訪經驗中所能理解的範疇。究竟緒方純子的心理處於何種狀態？她內心的黑暗到底有多深沉？

而松永太也是前所未見的男性施暴者。此前，我有機會認識的加害者大多十分相似，符合家暴事件中的加害者形象。但顯然，這種程度的認知無法套用到松永身上。

此外，這起事件源自於松永與緒方在家暴中構建出來的權力關係，之後漸次捲入其他人等，他們也受制於松永，最終造成了連續殺人的結果。這種犯行規模不斷

擴大的過程，也可視為松永由一般家暴男性「進化」成罕見連續殺人犯的進程。松永這個人如何思考？懷抱著什麼樣的情感？他又是如何打造出這套控制的方法呢？

▲北九州連續監禁殺人事件的死亡時間軸。（圖／凌宇提供）



我帶著這樣的觀點，持續旁聽「北九州連續監禁殺人事件」的審判。在可能的範圍內也進行了獨家採訪。然而，逐漸浮現的事實不僅令我心驚膽顫、毛骨悚然，更完全不知道該如何才能解釋此一事件。

就在此時，某本書為我提供了一個突破口，那就是研究「受虐與被監禁者心理創傷」的先驅——美國精神科醫師茱迪絲.赫曼（Judith L. Herman）的著作《從創傷到復原》（Trauma and Recovery）》（中井久夫譯，Misuzu書房）。

後來在熟識的地方記者介紹下，我幾經周折後終於見到了負責此案的檢察官。他大概也抱持著與我相同的觀感，所以在檢方提出的精神醫學證據「松永與緒方暨七名被害者之權力關係」中也附上此書，一併提交法庭。

緒方本人在拘留所中也閱讀了這本書。檢察官在法庭上問她感想，她回答：「我覺得與我自身的體驗很類似，雖然不全然相同，但書中的經驗讓我想起過去的事。」

在本書中，我將透過以緒方純子為主的當事者證詞及偵察口供，加上獨家採訪取得的相關人士證詞，以個人觀點描述這起「北九州連續監禁殺人事件」的全貌，並偶爾借用赫曼博士的論述審視登場人物的行為。當然，因為存活的證人很少，不太可能徹底闡明這起充滿謎團的事件。因此真相不明的部分，書中也將維持不明狀態，僅淡淡爬梳記錄。不過，即便只留下這些「現實中發生過」的紀錄，也仍具備相當的意義。書中也將一併記下松永在法庭上的供述、檢方的論告、求刑，以及雙方辯護律師團的最終辯論與法院判決。

作者：豊田正義

譯者：黃耀進

摘自：凌宇《衝破封印的心靈魔物：奧姆真理教事件未解之謎議》

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