搶先看！北京冬奧即將開幕　「鳥巢超高規防疫」進場發物資包

記者任以芳／北京報導

2022年北京冬奧即將於今（4日）晚8點正式開幕，晚會活動由導演張藝謀統籌指導，點燃聖火的環節是最大賣點，目前十分保密。《東森新媒體ETtoday》記者受邀參加開幕式，體驗嚴格檢疫，經過三道關卡才能進入鳥巢。觀眾席也是採取間隔座位，讓人最驚喜的就是物資包。裡面有毯子、帽子，手套等物品，入夜後北京是零下六度非常寒冷，剛好可以禦寒看表演。

冬奧開幕式今晚八點正式登場，今天中午12點上千名中外記者、相關人員在北京朝陽公園集合。由於防疫要求，所有人員被要求不能攜帶包包和電腦，手機和行動電源可以攜入會場，另外還得經過層層安檢。

▼北京冬奧開幕式在「鳥巢」舉辦。（圖／記者任以芳攝）



記者首先經過第一道檢驗，量體溫和安檢隨身行李，到了第二站集合點同樣流程再一次。所有被邀請採訪記者早在一週前必須做兩次核酸檢測，測量七天體溫，符合資格還得拿到三樣都東西才能入場，分別是當天冬奧開幕記者證、入場票、請柬。

經過重重關卡後，記者終於抵達開幕，場北京鳥巢，現場氣氛十分熱鬧。場內中央做最後準備調整光線。另外，觀眾席為了防疫，嚴格要求間隔座位，每個人中間都會空位保持設社交距離。讓所有人最驚喜就是座位上的防疫物資包包。不少外媒看到立刻拍照，錄製報導影片。

記者現場開包大體驗覺得十分窩心，包包裡除了有冬奧限定今年口罩，還有坐墊、毯子，帽子和手套，因爲北京今晚氣溫是零下6度左右，鳥巢又是開放式空間，晚上非常寒冷。物資包物品不但能禦寒，還能讓參加人員帶走做紀念。

今晚冬奧開幕式大陸國家主席習近平親自出席並且主持開幕儀式，俄羅斯總統普丁專機於今下午抵達北京，稍晚也會進入開幕式會場。這次參加各國外賓和本地民眾、中外媒體將多達上萬人，一起參加這場盛會。