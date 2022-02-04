衝撞片曝！不爽追債撞飛3路人　惡煞2萬交保…家屬怒：公權力在哪？

▲高雄彌陀一名男子不滿年前被討債，砍完人後高速衝撞麵攤。（圖／翻攝自爆料公社）



記者陳豐德／高雄報導

這般惡人竟2萬元交保？蘇姓男子積欠9千元過年前不還，還被同學連連討債竟持刀追砍，被害人嚇得躲進麵店內後，店家正義勇為拿出椅子驅趕，不料蘇男竟開車高速衝撞，導致店家、路人當街撞飛，衝撞畫面曝光後令網友怵目驚心，不料蘇男被依殺人未遂送辦後，檢方竟裁定2萬元交保，家屬指控「公權力到底何在？真的不懂，我家人是無辜的這樣被傷害，法律到底保障了誰？」

家屬在臉書社團《爆料公社》PO文表示，1月29日影片中戴眼鏡的蘇姓男子，因為金錢糾紛在高雄市彌陀區中正路拿刀子砍要砍另一個人，被害人就躲進來我家，我家是開店做生意的，後來我公公拿椅子出來趕人，拿刀砍人的就跑走，結果沒想到卻是跑去開車來撞人。

家屬說公公受傷很嚴重，人在醫院，被撞到騎機車的阿桑現在也躺在病床、無法走動，但這個壞人卻可以用2萬元交保出來，汽車也沒有扣押。PO文者斥責「真的不懂，我家人是無辜，我們家人不認識你們，砍人砍到我家來，我公公拿椅子防衛，卻被莫名其妙開車撞飛，連騎車停在那邊的客人也被撞，蓄意開車撞人的還可以交保，真的是在那不知道怎麼辦案的！」

▼家屬PO文內容。（圖／翻攝自爆料公社）



▼被害人躲進麵店後蘇男在外嗆聲。（圖／翻攝自爆料公社）



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