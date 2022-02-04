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初四國道9地雷路段出爐！「這些路段」恐塞到明天凌晨

▲▼高速公路路況。（圖／黃軍瑋、呂佳賢攝）

▲高公局預估今天壅塞路段以北上為主，部分路可能明日凌晨才紓解段。（圖／黃軍瑋攝）

記者許敏溶／台北報導

今（2/4）是大年初四，交通部高公局表示，預判上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，下午重點壅塞則預估有國1北向苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5西向舊正-霧峰系統等路段，其中苗栗-湖口、大山-香山、宜蘭-坪林車潮則可能明日凌晨才紓解。

▼高公局預測今日國道部分路段車多。（圖／高公局提供）

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▲▼初四國道交通狀況。（圖／高公局提供）

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時為止，交通量為12.7百萬車公里，預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量在上午時段出發，節省寶貴時間。

至於今日相關疏導措施，高公局表示，包括13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道的北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，費率部分全國道採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統費率再8折收費、0-5時暫停收費，開放路肩、匝道儀控…等。

▼初四國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲▼初四國道交通狀況。（圖／高公局提供）

高公局也呼籲民眾，出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▼初四國道北部區域預報。（圖／高公局提供）

▲▼初四國道交通狀況。（圖／高公局提供）

▼初四國道中部區域預報。（圖／高公局提供）

▲▼初四國道交通狀況。（圖／高公局提供）

▼初四國道南部區域預報。（圖／高公局提供）

▲▼初四國道交通狀況。（圖／高公局提供）

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