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全球通膨難擋　台中七期蛋黃區公園豪宅成投資標的

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

「慶仁林境」面雙校園、雙萬坪公園。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

疫情持續延燒，全球供應鏈混亂，2021 年美國通膨率衝上近40年來新高，美國聯準會更表示2022 年將會升息3次，防止通膨造成的經濟過熱，全球經濟備受衝擊，漲價潮四起，《CNN》甚至預估 2022 年通膨會持續上升，加上Omicron變異株來襲，各國經濟備受考驗，具有危機意識的高富群，不再只將手上熱錢投入股市等金融市場，而是轉換投入地段相對保值的房產市場，不僅是世界現象，台灣去年下半年多筆現金交易高總豪宅，就證明熱錢在手的高富族群認定資金配置，房產才是最終王道。

日前吵得沸沸揚揚的打房政策「預售屋禁換約」，明定七月實施，等於宣告預售屋未成屋不能賣，造成很多短期想資產配置的投資客縮手，加上營建成本上揚無上限致使預售房價上漲的狀態下，成屋反成為資金配置及自住買盤的穩定市場，品質工料眼見為憑，不受到營建成本上揚的房價影響，反而更是抗通膨的資產標的！台中高居全台第二大城，房價漲幅在過去十年間更高達全台之冠。

其中位於七期之境，公園首排的住宅產品，更成為世界經濟環境下的優勢產品，世界衛生組織更指出，公園宅具有調節微氣候、舒壓放鬆之好處，更建議城市居民每人擁有平均綠地面積9平方公尺，徒步到綠地公園不超過15分鐘，因此國際豪宅始終以緊鄰公園為依歸，就是認定綠意公園宅的彌新價值。

「慶仁林境」面雙校園、雙公園2萬8000坪萬森之境，踞首排之鑰，坐擁七期360度恆景，具永久棟距的稀有性及高隱私性，隨著一邸一陽台的植栽層層而上，內外呼應垂直森境，在後疫時代強調鮮氧才是健康無價資產的現今，更是極具保值抗跌特的稀有性，加上整體規劃品味細膩，客群對位齊質，一層雙併88坪雍容大器，提升住宅價值，未來轉手也都會比入手價高，增值空間值得期待，實為低利抗通膨的當下，最值得的資產佈局。

「慶仁林境」訂製童話藝術綠野仙蹤的地景，為家的深意寫下起始句，推開門後，11米藏書閣大廳，落地的玻璃、大量迎光的綠意、二進式的環景空中廊道，一步步走進城市中的森林，史坦威鋼琴LOUNGE、B&B交誼沙龍、沐樂視聽室、森仰健身房甚或到空中的靜心花園、清風茗茶境，一處處都是在華麗森林中的休憩廳堂，建材配備也是精選全球頂級品牌，讓回家是對自己與家人最好的對待。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲「慶仁林境」11米藏書閣大廳 。（圖／記者白珈陽翻攝）

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