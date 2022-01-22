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社會 社會焦點 保障人權

精品女員工遇假好心店長！幫按摩竟把手滑進內衣　他辯：用愛心

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲基隆一家內衣精品百貨店老闆翁姓男子，被女員工控訴以按摩之名，趁機對女員工伸出鹹豬手。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／基隆報導

基隆一名翁姓男子為一家內衣精品百貨店的店長，卻在2019年時被女員工控訴，以按摩之名對女店員性騷擾得逞，事後遭女店員怒告性騷擾。基隆地院審理後，依違反性騷擾防治法，判處翁男應執行拘役80日，得易科罰金。

女店員向法官控訴，她在內衣店任職已有4、5年的資歷，當天上班時她身體不適，店長卻不斷向她自告奮勇表示可以幫她按摩緩解不適，她一開始拒絕，孰知翁男竟然還不高興，向女店員表示「妳怎麼不相信我」，她拒絕未果，認為翁男應該也是出於好心，便和翁男一起進入更衣室，按摩結束後，翁男竟趁機在櫃檯處靠近她，趁機撫摸她的腰部和背部，還將手「滑進」她的內衣裡，讓她感到相當不舒服，向同事訴苦後，在同事的鼓勵下決定向上級揭發整件事情。

翁男應訊時，坦承確實有碰觸女店員背部和腰部，但否認有性騷擾行為。翁男向檢警辯稱，當天女店員因不舒服找不到人代班，他才會伸手觸摸她的背部和腰部，幫她加油打氣，後續也有幫她按摩，女店員事後也有表示按摩後有比較舒服等語。翁男強調，他對所有同事都是「用愛心」來互動，都是用家庭式的管理方式，他純粹就是「關心」女店員而已。

基隆地院審理後發現，女店員證述前後並無明顯瑕疵，且女店員的同事事後也向法官證稱，事發當天女店員有打給她表示「她剛剛發生一件很恐怖的事」，最後是她問她要不要趕快跟主管講等語，後續她也立刻向主管通報。

而另名同事也向法官指出，她認識翁男10幾年，翁男從未主動表示要幫她按摩等語。

法官指出，從同事證詞中，可以發現女店員事發後有驚恐情緒，儘管女店員在監視器畫面中和翁男互動正常，但一般人人內心感到冒犯或厭惡，可能基於個性和雙方關係，未必能當場表達強烈拒絕情緒或動作反應，女店員事發後立即打電話向同事哭訴遭到店長性騷擾，勘認定女店員對店長的具有性意味之行為感到冒犯及厭惡，雙方事後也未達成和解，依違反性騷擾防治法，判處翁男應執行拘役80日，得易科罰金。

至於店長是否有將手「滑進」女店員的內衣裡，法官認為僅有女店員證述，並無相關目擊證據，不採信該部分證詞。

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