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1張圖看懂新種洛神花「花青素7.7倍」！　比藍莓、葡萄還強

▲▼花青素之王-洛神葵新品種台東6號-黑晶 。（圖／台東區農業改良場提供）

▲花青素之王洛神葵新品種「台東6號-黑晶」 。（圖／台東區農業改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

台東區農業改良場為提升本土機能性農產素材應用價值，歷經9年育成高花青素洛神葵新品種「台東6號黑晶」，本品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，為目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量為「台東3號」的4倍。台東場表示，無論花青素含量或產量都很出色，總花青素更比藍莓、葡萄多。

台東場場長陳信言指出，目前全台洛神葵栽培面積為146公頃，台東縣為洛神葵主要產地，占全台78%，台東洛神葵產業，具備成熟之產銷鏈及優質加工技術，相關加工產品是遊客喜愛的台東農產伴手禮之一。洛神葵富含花青素、類黃酮、多酚及有機酸等機能性成分，近年國人預防保健意識提高下，國內保健營養食品的年產值已連續6年正成長，109年產值達195億元，年增9.78%，本次洛神葵高花青素新品種的育成，將可提供國產機能性原料素材新選擇。

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▲▼1張圖看懂新種洛神花「花青素7.7倍」！　比藍莓、葡萄還強。（圖／台東農業改良場提供）

▲1張圖看懂新種洛神花花青素比藍莓、葡萄還強。（圖／台東農業改良場提供）

台東場說明，新種是利用人工雜交技術選拔育成，果萼緊密著生於枝梢，較台東3號成熟期一致，適合一次採收，具提高採收效率，節省人力成本優勢，其果萼顏色為深紫紅色，富含花青素，每公頃乾果萼產量達1200公斤，為高產、高品質的品種，適合機能性原料素材使用，可用於茶包、萃取飲品及錠劑等日常生活多元產品型態發展。

台東場強調，隨著後疫情時代及銀髮市場的來臨，機能性原料素材的需求與日俱增，為提升台東特色農產素材品質及競爭優勢，以替代部分進口原料，本品種已提出品種權申請，未來可授權予業者開發機能性產品，可望促進洛神葵產業多元化加值利用。

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