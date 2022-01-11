從晶片載到名牌包！華航2021年貨運收入破千億　創62年來新紀錄

▲中華航空2021年貨運暢旺，創下62年來佳績。(圖／華航提供)



記者許維寧／台北報導

2021年受到新冠肺炎疫情影響，航空旅遊市場持續低迷，但全球貨運則大放異彩。中華航空今天（1/11）表示，華航2021年締造歷史紀錄，單月上百架次載貨包機，全年貨運收入突破千億元關卡，創下62年來最佳紀錄。

華航表示，全球貨運部門僅有800人，但積極擴展貨運版圖，在機師、維修、地勤等單位支援下，讓華航於疫情期間屢屢創下貨運佳績。華航引進3架777F貨機，加上原有18架 747-400F 貨機，21架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力，貨機每個月飛航約540班，平均每周飛航約120班，寫下單月上百架次客機及貨機載貨包機的業績。

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華航也說，貨運整體營收表現突破以往紀錄，如12月貨運收入154億改寫單月新高、貨運收入連續5個月破百億，以及全年貨運收入突破千億，創下62年來最佳，可說是大豐收的一年。

受疫情影響空運市場結構也有所改變，華航表示，除了運送防疫物資外，運輸貨物小至汽車零組件、半導體晶片，大至實體汽車、晶圓精密機台；另也運輸過去以海運為主的貨物，包括電商貨、傳統紡織產業等。另外疫情也帶動宅經濟發展，線上購物需求大幅增長，華航曾承運健身器材、吸塵器、遊戲機及精品名牌包，甚至虛擬貨幣挖礦機等各式貨運包機。

另外，生鮮貨品載運需求也於疫情期間大增，華航說，生鮮食品貨運以肉品和海鮮為最大宗，包括日本和牛、來自美加與紐澳的龍蝦、日本北海道哈密瓜、美國加州葡萄、澳洲優格和蜂蜜，甚至來自肯亞的鮮花都曾經透過華航貨運抵台。

華航也為台灣首家獲得CEIV醫藥品冷鏈認證的航空公司，具備專業冷鏈管理及運送經驗。華航說，疫情期間除了載運台灣自購疫苗外，也協助疫苗轉口至東南亞及大洋洲等國家；迄今載運超過7500萬劑新冠疫苗，重量超過350噸，溫控櫃使用量大幅增加，2021年華航載運上千個溫控櫃，較疫情前增長超過100%。