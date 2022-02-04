對準虎年正財位　3擺設招來「新年財」！專家曝這款錢母更有效

▲專家分享新年招財3妙招。（資料圖／記者周宸亘攝）



記者崔子柔／綜合報導

新的一年來臨，不少人會關心起自己的財運發展，命理專家、塔羅牌老師艾菲爾指出，2022年的正財位在「東北方」，並分享3招簡易佈置，招來人緣、愛情、健康、福氣，提供民眾參考。

一、在財位放花瓶與小燈

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艾菲爾老師表示，在東北方擺放一個花瓶，瓶內放少許清水，最好是取來自銀行的「發財水」，另在花瓶旁擺一盞小燈，連續點亮49天將財位照亮，可招來新年財。

二、在財位擺放一對貔貅

貔貅是以錢財為食的神獸，喜歡咬過路人的錢，吸納四方財氣，艾菲爾老師提到，在東北方擺放一對貔貅，代表一陰一陽、一公一母，公的咬錢、母的守財，再將錢母（中獎的彩券或地上撿到的錢）放在貔貅旁，能加倍催財，如果家中東北方不適合擺放物品，也可直接放在入門對角的財位上。

▲專家分享新年招財3妙招。（示意圖／取自免費圖庫pxfuel）



三、在皮夾養金蟾或貔貅

傳說中金蟾住在月宮裡，喜歡咬錢、肚大能容下天下財寶，和貔貅同是重要招財神獸，能招人緣財和桃花財，放在財位、聚寶盆或錢包裡，每逢滿月時淨化，更能添能量和靈驗之效。

艾菲爾老師指出，銀行是錢最多的地方，銀行裡的水自然吸收了財氣，所以如果有到銀行辦事，可以在飲水機裝杯水喝掉，或拿小瓶子裝一點帶回家，這就稱為「發財水」。