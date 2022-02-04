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社會 社會焦點 保障人權

上山救人「跑到快往生」卻剩2公里　猛男憶18年警消菜鳥血淚

▲▼新北消防2022月曆人物，樹林分隊隊員劉家權。（圖／記者游宗樺攝）

▲劉家權熱衷健身，在備勤空檔進行重訓。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市消防局為推廣消防業務，連續14年推出「猛男月曆」，今年以「溫暖」、「活力」為主題，搜羅12名消防猛男正妹參與月曆拍攝，其中，樹林分隊隊員劉家權以健美的上半身肌肉線條，吸引眾多目光，低調的他表示，會如此熱衷健身還登上月曆，除了是消防精神的具體展現外，也是送給自己從事消防18年的「成年禮」。

今年39歲的劉家權說，早在18年前剛進分隊服勤，體重最重時高達100多公斤，媽媽甚至脫口詢問「你怎麼都沒有消防隊員的樣子？」直到有一年，遇到山難救助任務，扛著裝備在山裡奔走，想要盡快接觸患者救援，但是在山區走了約半小時，卻還離民眾有2公里遠，劉家權回想時直言「當時爬到快累死，跑到命都快沒了！超想拿AED（體外去顫器）貼我自己！」

▲▼新北消防2022月曆人物，樹林分隊隊員劉家權。（圖／記者游宗樺攝）

▲劉家權說，此次的月曆拍攝算是給自己消防生涯的「成年禮」。（圖／記者游宗樺翻攝）

自從山難任務後，劉家權發覺自己體力的不足，認為要把自己體力練好，才能在消防任務上展現專業，因緣際會接觸到滑龍舟運動，在學弟推薦下去報名看看，進而一頭栽入健身的世界，體重逐漸下降至約80公斤，體脂肪約11％。

劉家權透露，在新北消防龍舟隊訓練時，有練肌力、自由重量搭配飲食控制，休假時還會做爬山之類的有氧運動，為的就是能在龍舟比賽上跟對手輸贏，要保持體力與爆發力，才能在關鍵的時候，能有力量去即時拉人、救人。

劉家權說，今年是自己在消防局服務的第18年，算是給自己的一個「消防成年禮」，回顧以往，從體重破百公斤，在龍舟隊學弟的鼓舞下，加入月曆的拍攝，現今儼然已成為消防猛男月曆人物，期待未來能持續維持體態，還要加強學弟妹的體力訓練，一起為消防努力。

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