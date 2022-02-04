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南極企鵝獨自離家3200km　游到紐西蘭！筋疲力盡「望海畫面」曝光

This beautiful Adelie penguin came all the way from Antarctica ,he has been rescued by the penguin rescue team . New Zealand records of Adelie Penguin The two New Zealand records were an adult corpse found north of the Flaxbourne River mouth, Marlborough (December 1962), and a live bird at Kaikoura in January 1993. & this is the third time he has been sighted in New zealand after 28 years. Disclaimer: This video is exclusively managed by Newsflare Ltd, London, United Kingdom & Los Angeles, USA. To license for TV broadcast, internet publication, social media or other digital use such as in a commercial player please contact the following for rights clearance before use: licensing@newsflare.com or telephone +44 (0) 8432 895 191 or + 44 (0) 20 3937 6280 All Rights Reserved.

Harry Singh 發佈於 2021年11月10日 星期三

記者張寧倢／綜合外電報導

南極洲上有數以萬計的企鵝棲息，而其中一隻阿德利企鵝（Adélie penguin）卻獨自向北游，離家2000英里（約3218公里）才終於在紐西蘭南島一處海灘上被發現。當地居民辛格（Harry Singh）是第一個發現這隻企鵝的人，他起初以為那只是個絨毛玩具，不料，竟然是一隻累得筋疲力盡仍望著海洋的企鵝。

▲一隻南極阿德利企鵝獨自離家3200公里，游到紐西蘭南島才上岸。（圖／翻攝自Facebook／Harry Singh）

▲一隻來自南極的阿德利企鵝獨自離家3200公里，游到紐西蘭南島後上岸。（圖／翻攝自Facebook／Harry Singh，下同）

根據英國BBC、美國NBC報導，紐西蘭基督城南方一處名為「Birdlings Flat」濱海小鎮去年11月10日出現驚喜訪客，一隻又累又餓的阿德利企鵝從2000英里外的南極，隨著海浪游上了岸。辛格首先發現了這隻企鵝，便和妻子在牠身邊待了近4個小時，直到企鵝救援專家前來。當地人為牠取了一個親切的名字「Pingu」，和企鵝黏土動畫的主角同名。

▲一隻南極阿德利企鵝獨自離家3200公里，游到紐西蘭南島才上岸。（圖／翻攝自Facebook／Harry Singh）

▲當地人幫牠取名為「Pingu」，並聯絡了企鵝救援單位到場協助。

辛格在臉書上發布了一段Pingu的影片，畫面中的牠看起來似乎迷路了，而且整個海灘只有牠一隻企鵝，面向著海洋，感覺很孤獨。辛格說，「牠待著一個小時都沒動，看來疲憊不堪，我們不希望牠最後進到狗或貓的肚子裡。」基督城企鵝康復中心的斯特拉克（Thomas Stracke）收到聯繫，和獸醫到現場評估了Pingu的健康狀況，發現Pingu營養不良、嚴重脫水，但大致無礙，並餵給牠一些水和魚漿。

環境保護當局人員12日將Pingu帶到附近班克斯半島一個朝南的安全海灣，遊客不多，也沒有流浪狗。據稱，Pingu已經恢復了活力，重新站立起來，躍過岩石並潛入海浪之中。報導指出，阿德利企鵝通常棲息在南極洲海岸，是優秀的游泳者，可以遷徙到離家745英里（約1200公里）的地方，這次是歷史上第3次在紐西蘭發現阿德利企鵝，前兩次分別是1962年、1993年，若未來更頻繁發生，可能是令人擔憂的情況。

紐西蘭奧塔哥大學動物學教授Philip Seddon表示，如果每年都有阿德利企鵝的到來，那就代表海洋中發生了一些我們必須知情的變化，以更多的研究去了解企鵝動向、行為、數量趨勢，也有助於得知海洋生態系的整體健全狀況。在Pingu回歸大海後，辛格表示，「我只希望牠能平安回到家人身邊，下次再見面時希望是在南極洲。」

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