2022年4種最強幸運色出爐　山吹色財運UP、金色讓人「發光」

記者黃翊婷／綜合報導

2022年想要增強運勢，不妨從居家小物的顏色開始著手，由於去年全球皆受到新冠肺炎影響，新的一年想要開運，就要選擇更有活力的顏色來裝飾家裡，例如明亮的山吹色、神佛最喜歡的奶油色，以及貫穿21世紀的最強招財色金色。

▲明亮的黃色是2022年的幸運色之一。（示意圖／CFP）

日本命理師Dr.コパ認為，2022年的幸運是山吹色、酒紅色以及奶油色，另外也很推薦招財的金色，若民眾想要獲得好運，除了靠周邊小物的輔助，記得也要保持積極正向的態度，才能驅走壞運、帶來好運。

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超越黃色的山吹色：

想要提升財運大多數人都會直接聯想到黃色，山吹色是一種日本的傳統顏色，偏明亮的黃色讓人看了就充滿活力，也能提升儲蓄運、投資運和財運，可以說是最適合2022年的幸運色。

促進獨立的酒紅色：

希望獨立自主或經濟獨立的人，2022年可以選擇酒紅色來當自己的幸運色，除此之外，這個顏色也象徵可以保護健康，同時還能驅邪除病。

帶來安心與信賴的奶油色：

奶油色與2021年的幸運色米白色一樣，都是神佛最喜歡的顏色之一，它可以帶來安心以及信任感，同時促進家庭和諧以及財運，還能吸引新的人際關係。

21世紀最強幸運色金色：

金色是貫穿整的21世紀的最強幸運色，Dr.コパ認為它是2022年最應該繼續採用的顏色，因為它不僅能帶來好運，還可以提升人氣、才能以及人脈的運勢，堪稱是可以讓人「發光」的顏色。