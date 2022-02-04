記者黃翊婷／綜合報導

懂理財與不懂理財的人，居然連對「廁所的態度」都不一樣！日本網站整理出5個能增加好運的廁所整理術，只要能夠做到這5點，或許就會有好運降臨。

▲乾淨的廁所可以幫助提升運氣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

日本網站《o-uccino》請理財雜誌編輯採訪1000名懂理財和不懂理財的人，發現他們在對「廁所的態度」上有很大的不同，雖然這個結果可能有點令人驚訝，但在風水命理上，廁所可是非常重要的場所，詳細如下：

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1、內部裝潢請選素色：可以使用象牙色、棕色、灰色等大地色系來裝飾，若想消除煩惱，也可以使用能帶來平靜的薰衣草紫色。

2、不要把東西丟著不管：除了不要把書籍、雜誌丟在廁所裡面之外，也別在牆上或門上張貼海報，或大量堆放衛生紙等雜物，這會讓廁所看起來過於雜亂無章，反而會帶來許多煩惱，所以保持清潔是很重要的。

3、上完廁所請把馬桶蓋闔上：把馬桶蓋闔上能防止異味飄進屋子裡。

4、保持空氣清新：在廁所裡大量囤積物品除了會落滿灰塵之外，就連空氣似乎也顯得凝滯起來。懂理財的人家中廁所大多保持乾淨清爽，地板、馬桶也都清理得十分乾淨。

5、請在晚上清潔廁所：若在前一天晚上就先收拾乾淨，隔天起床看到乾乾淨淨的廁所，會讓人感到心情好、充滿幹勁。

文章內提及，一般在風水命理上，人在睡覺狀態被認為是最無防備的時候，可能會把家中的好運和煩惱都一起吸入，所以將廁所和家裡打掃乾淨、保持空氣暢通，可是提高運勢最簡單的方法哦！