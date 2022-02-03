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年後缺蛋恐惡化！雲林蛋農「專業分析」問題核心：合理價每斤50元

雞蛋,一次性包材,散裝容器,蛋價上漲,禽流感傳播途徑。（圖／記者李毓康攝）

▲為解決目前雞蛋供需失衡，農委會將加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近期全台鬧蛋荒，尤其以北部最為嚴重，賣場或市場幾乎難以見到雞蛋的蹤跡。有一名雲林蛋農發文解釋為何蛋價飆漲，也預告年後雞蛋缺貨時間可能還要更長，甚至加劇惡化，「飼料飆漲的問題全體畜牧業都受到影響，問題會慢慢顯現出來」。

該名蛋農在PTT以「過年後雞蛋缺貨恐將更加惡化」為題發文表示，2020年國際黃小玉價格飆漲，石油價格、國際海運價格也居高不下，因此影響蛋價漲幅4成，而農委會年前要求蛋商農曆年前凍漲一個月。

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蛋農表示，畜牧業最重要的就是飼料成本，他原本使用的飼料從每公斤13.5元已漲到20元，且飼料商通知年後會再漲6角，假設國際期貨走勢向上導致黃小玉飆升，屆時飼料又要再漲一波。

▲▼年後缺蛋恐惡化！雲林蛋農「專業分析」問題核心：每斤50元是合理價。（圖／翻攝PTT）

▲原PO認為年後蛋價會更惡化。（圖／翻攝PTT）

他說，在蛋價大漲的情況下，產地收購的價格卻沒有變化，一般蛋行的收購價20台斤含運700元，等於每斤35元，難以吸引蛋農將蛋載過去賣；另外，雞可以生蛋的時間約兩年，且生蛋數量會遞減，之後被當作肉雞汰除，但現在成本過高，許多母雞都會被提前拋售，「自然就會造成缺蛋的影響，而供應鏈一旦破裂要彌補沒那麼簡單」。

原PO認為，如果蛋價可以跟著通澎上漲，才可以緩解缺蛋的問題，他預估每斤漲到50元才算合理價格，「飼料繼續漲上去雞蛋的價格又再次跟不上，恐怕缺蛋問題會變成，需求100供應80，這時就真的很難買的到雞蛋，而飼料飆漲的問題全體畜牧業都受到影響，問題會慢慢顯現出來」。

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