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正統鹿耳門聖母廟新春花火嘉年華　「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將延期舉行

▲因疫情升溫，台南市「正統鹿耳門聖母廟」王增榮主委率領委員、監查委員團隊，宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因疫情升溫，台南市「正統鹿耳門聖母廟」王增榮主委率領委員、監查委員團隊，宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因疫情升溫，台南市「正統鹿耳門聖母廟」第13屆委員會王增榮主委率領委員、監查委員團隊召開會議，決議採取最嚴謹的防疫態度，宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行。

▲因疫情升溫，台南市「正統鹿耳門聖母廟」王增榮主委率領委員、監查委員團隊，宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市「正統鹿耳門聖母廟」，是全世界建築規模最大的媽祖廟，延續30餘年的「迎春牛」儀典，被收錄為文化資產「台南市定民俗」，「新春嘉年華」系列活動更擁有全台知名的高人氣，其中元宵節前夕的「迓春牛遊行」、長達40分鐘的「國際高空煙火」、「炸烽炮」，每年都吸引全台灣各地數十萬遊客蜂擁而至。

▲因疫情升溫，台南市「正統鹿耳門聖母廟」王增榮主委率領委員、監查委員團隊，宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

遵循防疫中心規定，正統鹿耳門聖母廟在新春期間不提供擲筊、求籤的服務，在媽祖殿、五王殿出入口使用「防疫偵測門」量測體溫、酒精消毒，增派清潔人員每日兩次全廟噴灑次氯酸消毒，並且主動將拜墊收起、地板增貼「保持社交距離、虎您平安健康」的Q版春聯貼紙標示，務必讓信徒可以安心參拜。

▲因疫情升溫，台南市「正統鹿耳門聖母廟」王增榮主委率領委員、監查委員團隊，宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王增榮主委表示，廟宇是信徒求心靈平安的地方，疫情期間更需要神明庇佑，正統鹿耳門聖母廟將嚴守防疫相關規定，新春期間歡迎全台灣善信大德前來參拜，鹿耳門媽與眾神庇佑您身心安康。

目前延期舉行的活動中，「迓春牛遊行」、「搶春牛」若逾節氣將停辦，「國際高空煙火」、「炸蜂炮」則遵守政府規定，待疫情趨緩後隨即請示媽祖擇期辦理。

▲因疫情升溫，台南市「正統鹿耳門聖母廟」王增榮主委率領委員、監查委員團隊，宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大年初一開春古禮文化儀式：「春牛開光點眼」、「七星平安橋焚油除穢開橋」、「躦媽祖轎腳」在嚴守防疫規範下正常進行；廣受信眾歡迎，賜福降祥的「七星平安橋」、「敲響開運鐘」「擊出好運鑼」「渡九品蓮花」、「福德錢開運金」、「安太歲」、「光明燈」、「長壽燈」、「文昌燈」、「姻緣燈」、「地方特產市集」…等等新春民俗活動，將正常舉辦。

▲因疫情升溫，台南市「正統鹿耳門聖母廟」王增榮主委率領委員、監查委員團隊，宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲因疫情升溫，台南市「正統鹿耳門聖母廟」王增榮主委率領委員、監查委員團隊，宣布「迓春牛遊行」、「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟，除了有歷史悠久的靈聖神祇、媲美紫禁城的莊嚴廟殿之外，還有壯觀的「鹿耳門牌樓」、全台灣最大「千里眼」「順風耳」雕塑、「碑林園區」、「安平艦模型」、「元宵花燈特展」、「波斯菊花海」…，加上每年開春至元宵的祈福儀典，可保黎民趨吉避凶、不受瘟疫疾病厄事侵擾，豐富的文化底蘊、自然景觀，適合闔家光臨，邀請您在新春期間前來參拜、遊賞，並請共同集氣、祈禱疫情早日趨緩，讓「新春花火」、「蜂炮」再次炸響、點亮鹿耳門的夜空。

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