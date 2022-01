米妮「穿褲裝」慶祝巴黎迪士尼30週年　引網友反彈

▲米妮穿褲裝慶祝巴黎迪士尼30週年。(圖/翻攝自推特/@DisneyParis_EN)



中央社

法國巴黎迪士尼樂園為了慶祝開園30週年,25日在推特公開迪士尼知名卡通人物「米妮」(Minnie Mouse)的新造型,將經典的紅底白點洋裝換成藍底黑點褲裝,卻引發許多網友反彈。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導,米妮將在3月登場的婦女歷史月期間,穿上英國時尚設計師史黛拉.麥卡尼(Stella McCartney)設計的全新服裝。

根據迪士尼官方粉絲俱樂部D23發表的史黛拉.麥卡尼聲明:「我希望米妮在巴黎迪士尼樂園(Disneyland Paris)穿上她的首套褲裝,所以我設計了我的經典服裝之一,那就是藍色西裝,使用來源可靠的布料。」

「這種對她招牌圓點的更新,使米妮成為新世代進步的象徵。她將在2022年3月著新裝,慶祝婦女歷史月。」

米妮的新裝扮在社群媒體引發討論,有些人對這套褲裝並不埋單。一名推特網友直言:「好醜,我討厭這套服裝。」

另名網友說:「幹得好,迪士尼,你們成功把米妮變成希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)了。」

也有人稱讚這個設計,但認為可以再可愛一些。有網友說:「褲裝這個想法很可愛,但必須用米妮經典的顏色來搭配。」

Raise your hand if you plan to spend every day between Christmas and New Years in pyjamas! #MotivationMonday pic.twitter.com/567Oy8rRsb