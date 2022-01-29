放冰箱門超NG　「雞蛋保存4撇步」曝！一杯水就能測新鮮度

▲雞蛋放在冰箱架上容易受溫度變化影響、變質。（圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

近期蛋價居高不下，更傳出北部有民眾買不到雞蛋，農委會27日表示，受到入冬以來氣候寒冷及早晚日夜溫差大，導致雞蛋產能減緩，加上農曆春節前雞蛋消費需求增加，造成調度吃緊，不少民眾擔心買不到，一次就買了好幾盒，至於該如何保存雞蛋，《東森新媒體ETtoday》整理出4大保存方法，買的放心、吃的安心。

1. 雞蛋買回家不要水洗

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這樣的錯誤做法，會使蛋殼潮濕、增加腐壞速度，建議買回家後，連帶包裝盒一起放入冰箱冷藏，如果購買散裝蛋，買回家後也別清洗，只需要用柔軟乾布把髒污擦拭乾淨即可。

因為蛋殼有一層膠質護膜，幫雞蛋建立第一道防線，如果護膜被水洗掉了，細菌容易進入蛋殼的氣孔，導致雞蛋變質，所以洗過的雞蛋保存期限會變短，必須在2週內吃完，建議放入冰箱前用袋子裝好或用蓋子蓋住，放置冷藏櫃，就能減少雞蛋與其他食物相互汙染的機會。

2. 連帶包裝盒一起放入冰箱冷藏

冰箱溫度保持在4度C以下，才能預防沙門氏菌生長，若是將雞蛋放在冰箱門上，開開關關的溫度波過大，反而會讓細菌破壞掉雞蛋的外膜，造成細菌孳生，雞蛋品質容易受到影響，建議將蛋放在一般冷藏架上即可，不需要一顆一顆拿出，擺在冰箱門旁的蛋架上。

雖然放在冰箱內可以保存比較久，但仍建議在兩周內盡快吃完，也要注意蛋盒上的保存期限。

▲連包裝盒一起冰入冰箱。（圖／記者李毓康攝）

3. 尖頭朝下擺放

雞蛋擺放建議尖頭（小頭）朝下，圓頭（大頭）朝上，不建議橫放，因為雞蛋的氣室位於圓頭一側，是雞蛋呼吸的地方，如果圓頭朝下放，呼吸作用變差，新鮮度會降低，所以存放時尖頭應該朝下，即使蛋白變稀，蛋黃上浮，也不會使蛋黃貼在蛋殼上。

4. 一杯水測雞蛋新鮮度

準備一個裝滿冷水的杯子，把雞蛋放在裡面，觀察雞蛋在水中的飄浮狀況，如果是過期很久的蛋，一開始會往下沉，但是最後會完全浮在水面上。剛過期的蛋，則會圓頭朝上，並傾斜漂浮於水中。完全新鮮的雞蛋，則會直接沉到水底。

因為雞蛋的圓頭有氣室，新鮮的雞蛋氣室很小，時間越長，空氣以及微生物會進入蛋內，雞蛋的氣室便會越來越大，蛋內的水分也會開始流失，氣室大浮力也就變大。