正妹銀行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務...日夜繁忙收入曝光！

▲26歲的Tess，大學畢業後進入銀行擔任行員領固定薪水，待了1年後想挑戰自我則轉戰。（圖／Tess提供）

記者黃宥寧／台北報導

「不想再每天幫別人數錢！」26歲的Tess外型出眾，大學畢業相當幸運考進中小型銀行，擔任行員領固定薪水。但她沒想到，其實銀行行員生活與想像中差很大，3點半銀行門拉下鐵門後，才是真正忙碌的開始，於是也讓她萌芽轉職念頭，24歲那年決定轉戰到「很少女生在做」的汽車銷售。

口條流利擁有姣好身材的Tess接受《東森新媒體ETtoday》採訪表示，畢業後進銀行工作，當下心情欣喜若狂，家人也覺得這是「鐵飯碗」要好好珍惜，但她沒想到除了幫顧客開設帳戶、收受活期/定期存款等瑣碎事，還得當起「sales」賣公司相關金融商品，讓她開始對這份穩定工作有了其他想法。

「我想做很少女生在做，感覺帥一點的工作」年紀輕輕的Tess相當有自己的想法，待銀行2年後，毅然決然離開銀行圈，投履歷到國產汽車。

她回憶剛入職前幾個月，早上進公司，得「按表操課」，將密密麻麻的汽車型錄及價格背得滾瓜爛熟，下班後還得繼續閱覽汽車相關資訊。

▼Tess靠親切服務態度及口條流利在入行第一個月就賣出車。（圖／Tess提供）

入行第一個月還是菜鳥Tess，靠親切詳細介紹，讓客人對她留下好印象，也因此賣出生平第一台車，讓她超級興奮與緊張，但當時的她，卻在領牌前辦什麼手續、跑哪些流程等等，遇到手忙腳亂狀況，當下只好不停撥電話問，後來才有驚無險完成交車程序。

現在的Tess，創下單月銷售出12台汽車紀錄，她解釋，剛好是某家公司行號買大量車，因此才促成這筆訂單。Tess也提到，當汽車業務不用朝九晚五辦公室生活，薪水全看業績，但她也認為「薪水上限」完全是靠自己努力的，有付出就會回收多少，同時心理建設也很重要，每個月的薪水不會固定好或壞，Tess最後透露，目前薪水比當銀行時多出2到3倍左右。