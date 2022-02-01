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追求正妹10年遭拒！自製「咖啡remix尿液」狂攻45次...潑屎哥下場出爐

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲北市陳姓男子，為了想追求某飯店李姓女執行董事，竟死纏爛打甚至自行製造「大便炸彈」轟炸飯店45次。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓男子10年來瘋狂追求某飯店李姓執行女董事，追愛遭拒後，闖到飯店內威脅甚至撕毀飯店張貼公告，縱使被告上法院多次仍無法阻止他，變本加厲的他，更因疑李女與吳姓女同事有曖昧，竟在飯店門口張貼大字報寫下2人是同志，最可怕的是他還自製「大便炸彈」朝飯店扔45次，台北地院審結，依加重誹謗、恐嚇、公然侮辱等罪，判處拘役100日。

判決指出，陳姓男子10多年從事壁紙張貼業務，因而認識外表姣好在飯店工作的小玲（化名），第一眼就深深愛上小玲的他，決定展開追求，但求愛遭拒後，他竟展開報復，屢次跑到飯店辦公室鬧，甚至撕毀壁紙，被法院依恐嚇危害安全等罪，判處5月徒刑確定，斷斷續續狂鬧長達10年。

不肯罷手的他，2020年懷疑擔任經理的小玲與吳姓女同事是同性伴侶，竟心生不滿，在飯店門口、及吳女車輛張貼「叫吳XX，gay，現在跟李XX在一起、同志啦」等文字。

陳男同年內，連續67次傳真文字到飯店，更附上吳女的照片，也寫上「他明天會成為復興XX上最火紅之人物」、「我會讓他紅過全台灣」、「李XX這個阿斗會用你當主管，真的笑死人了，反正能死在自己曾經喜歡過的女人手上，這輩子值得了」、「金錢誠可貴，生命價更高，若為尊嚴故，兩者皆可拋，我打算讓李XX告一輩子了，我會一直丟，丟到我死，我現在只有丟臭雞蛋＋啤酒〈是尿才對〉改天我一定丟大便。」

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲陳男追求不成李女，竟展開長達10年騷擾。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

不堪其擾的小玲與吳女，以為陳男應該只是說說而已，沒想到他竟屢行。同年3月起到12月共45次，分別用咖啡、尿液、糞便、麵羹做成「大便炸彈」朝飯店內扔，有次丟擲時，被吳女發現，陳男落荒而逃，但因為吳女當下喊了一聲「抓賊」他竟徒手毆打吳女，造成她受有右前臂挫等傷。

無辜的吳女不僅被恐嚇甚至遭傷害，只好寫信求助總統府等機關，台北地檢署也立即指揮警方偵辦，陳男2020年12月22日也被聲押獲准。

法院審理時，吳女將傷害告訴撤回，法院針對傷害的部分判決公訴不受理，台北地院審理後，依加重誹謗、恐嚇、公然侮辱等罪，判處陳男應執行拘役100日，得易科罰金。

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